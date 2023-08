Futbalistov Slovana Bratislava čaká pred bránami do základnej časti Európskej ligy cyperský klub Aris Limassol. Tréner Vladimír Weiss nebude mať k dispozícii v prvom zápase útočníka Aleksandara Čavriča. Do hry ho nepustí svalové zranenie, no aj napriek tejto citeľnej strate sľúbil tréner Vladimír Weiss st. fanúšikom ofenzívny futbal.

Slovan nehral cez víkend ligový zápas, keďže pre vírusové ochorenie v tíme Michaloviec im duel odložili. "Tí hráči, ktorí ťahajú Európu, si oddýchli, ale chceli sme hrať. Zajtra sa na to nebude nikto pýtať. Verím, že budeme dobre pripravení. Karty sú otvorené, je to 50 na 50. Tešíme sa, chceme hrať ofenzívny futbal s väčším počtom útočiacich hráčov. Uvidíme, kto z koho," povedal tréner Slovana.

K dispozícii bude už jeho syn Vladimír, ktorý sa vyliečil zo zranenia, ktoré ho nepustilo do odvety 3. predkola Ligy majstrov proti Maccabi Haifa. Strata Čavriča však bude citeľná. "Má svalové zranenie, nie vážne, ale hrať nebude. Jeho rýchlosť by chýbala každému. Musíme ho nahradiť, ale musíme hrať inak ako s ním. Zdravotný stav mužstva je inak lepší ako pred týždňom," dodal Weiss.

Súpera z Cypru má skúsený tréner dobre zmapovaného. Aris zaujal v 2. predkole LM, bieloruskému Borisovu strelil v dvojzápase 11 gólov. V ďalšej fáze nestačil na Rakow Čenstochová. "Hrajú aktívny futbal. Pred troma rokmi hrali druhú ligu, po príchode nového trénera sa zdvihli. Takticky sú dobre pripravení, majú rýchlych hráčov, rozostavenie majú podobné ako Haifa. Podobne aj otvárajú útok, možno majú ešte vyšší pressing. Nemajú hviezdu typu Cherryho, ako mal Maccabi, ale majú 10 behavých futbalistov ochotných zbiehať za obranu. Ich sila je viac v kolektíve ako v jednotlivcoch. Musíme dobre brániť, majú rýchlostne vybavených hráčov. Ale majú aj slabiny, tak ako každé mužstvo. Verím, že nám pomôžu aj fanúšikovia a že budú zo zápasu odchádzať spokojní."

Cyperský klub ťahal v uplynulej sezóne Alexander Kokorin, ruský útočník však ukončil hosťovanie z Fiorentiny. Pre slovenského fanúšika je však zaujímavý aj Július Szöke. Dvadsaťosemročný slovenský stredopoliar pôsobí v Limassole od vlaňajška. "Kokorin im odišiel, ale kúpili iných hráčov, majú na to prostriedky. Uvidíme, kto postúpi, ja sa teším aj na súpera a aj na jeho trénera. Bude to ťažké. Szökeho poznám dlhšie, sledoval som ho. Je to dobrý hráč, hrá veľmi dobre. Je nenápadný, ale platný pre mužstvo. A je to sympaťák," uviedol Weiss.

Tréner Slovana mal pred zápasom úlohu nastaviť hráčov aj mentálne, keďže jeho zverenci majú istú účasť v Európskej konferenčnej lige a prípadný neúspech s Limassolom by ich možno nemusel až tak mrzieť. "Snažím sa preniesť na hráčov, že EKL máme istú, ale chceme hrať EL. Niekto možno kalkuluje, že EKL je ľahšia a dá sa viac zarobiť, ale nerozmýšľame takto. Pre klub a jeho imidž je to pridaná hodnota. Pokúsime sa o postup."

Na duel sa tešia aj hráči, ktorých by malo hnať dopredu plné Tehelné pole. V stredu na obed sa predalo 16.000 vstupeniek, v klube veria, že v deň zápasu sa predajú zvyšné. "Nálada je dobrá, sme naladení pozitívne. Chceme hrať EL i keď máme istotu v EKL. Vieme, že nás čaká kvalitný súper, ale dáme do toho všetko," povedal stredopoliar Marko Tolič.

V Európe sa skôr ako Slovan predstaví v stredu večer Trnava, ktorú čaká (18.30 h) v play off EKL tím Dnipro-1. Tréner Slovana si zápas pozrie: "Ja som Trnave fandil v odvete proti Lechu Poznaň, Michal Gašparík pripravil Spartak výborne. Zaslúžili si šancu bojovať a verím, že postúpia. Pre slovenský futbal je to dobré. Je to náš rival, ale želám im úspech. Slovenský futbal sa vďaka nám aj im môže dvíhať vyššie."