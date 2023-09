Podľa bývalého reprezentačného kapitána Martina Škrtela je účasť dvoch slovenských klubov v skupinovej fáze Európskej konferenčnej lige dobrá správa pre slovenský futbal.

Postup Spartaka Trnava cez ukrajinský tím SC Dnipro-1 sledoval naživo v Košickej futbalovej aréne a neskrýval radosť z úspešného výsledku: "Účasť v skupine znamená určité vyznamenanie pre všetkých - pre mesto, klub, fanúšikov."

Okrem trnavského Spartaka sa v skupinovej fáze EKL predstaví aj Slovan Bratislava, ktorý vo štvrtok prehral odvetu play off Európskej ligy s Limassolom (2:6). "Máme dvoch zástupcov v EKL. Slovan síce mohol byť v Európskej lige, čo by bolo ešte lepšie, ale teraz máme dvoch zástupcov v EKL, čo je tiež dobré. A nielen pre Trnavu a Bratislavu, ale pre celý slovenský futbal. Čím viac zástupcov budeme mať v európskych pohároch, tým vyššie pôjde aj kredit slovenského futbalu," poznamenal Škrtel, ktorý profesionálnu kariéru uzavrel v drese trnavského Spartaka.

S tímom ostal naďalej úzko spätý a intenzívne s ním prežíva aj tohtosezónnu púť Európou. "Asi nikto nečakal postup, keď chalani dostali Lech Poznaň. Podarilo sa im to, no aj tak málokto čakal, že postúpia aj cez Dnipro. Ale všetci v klube si to zaslúžili. Hráči, tréneri, realizačný tím. Takisto si to zaslúžia aj fanúšikovia, ktorí prišli aj do Košíc vo veľkom počte," uviedol Škrtel.