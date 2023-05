Budapešť – Futbalový tréner Jose Mourinho nikdy neprehral vo finále na európskej úrovni. Jeho AS Rím nastúpi v stredu vo finále Európskej ligy (EL) proti FC Sevilla, ktorá tiež ešte neokúsila prehru vo finále európskej súťaže.

Mourinho má na kone päť titulov v Európskych súťažiach – s Portom získal v roku 2003 Pohár UEFA a o rok na to nadviazal senzačným víťazstvom v Lige majstrov. Tú vyhral aj s Interom Milánonom (2010), ktoré priviedol k prvému európskemu od sezóny 1964/65. O sedem rokov neskôr pridal titul z Európskej ligy s Manchestrom United. Zbierku skompletizoval hneď v prvom ročníku Európskej konferenčnej ligy (EKL), ktorú vyhral so svojím terajším tímom. V prípade zisku šiesteho európskeho titulu predstihne Taliana Giovanniho Trapattoniho, ktorý strávil najväčšiu časť trénerskej kariéry v Juventuse Turín. Portugalčan verí, že ako tréner napreduje.

"Lepší tréner, lepší človek, rovnaká DNA. Tá znamená motiváciu a šťastie. Spolu s túžbou po veľkých udalostiach sú to veci, ktoré sa snažím preniesť aj na hráčov," povedal pre AFP kormidelník, ktorý trénoval Benficu Lisabon, Chelsea, Real Madrid či Tottenham. "Myslím si, že skúsenosti vás robia lepším a lepším. Váš mozog je v lepšej forme a máte aj lepšie vedomosti. Keď stratíte motiváciu, končíte. Tá moja rastie každý deň," dodal Mourinho. Jeho tím hrá zároveň o miestenku do budúceho ročníka Ligy majstrov – v tejto sezóne Serie A obsadí prinajlepšom piate miesto, ktoré znemená postup do EL.

Šesťkrát za posledných 14 rokov

Sevilla triumfovala v Európskej lige šesťkrát v priebehu štrnástich rokov, naposledy v sezóne 2019/20. V súťaži sú lepší ako Inter Miláno, Liverpool, Atletico Madrid či Juventus Turín. Práve cez tento klub viedla ich cesta do finále, "Starú dámu" zdolali v semifinále (1:1, 2:1). Ešte predtým vyradili Manchester United (2:2, 3:0). V domácej súťaži sú jedenásty a z môžu z nej postúpiť už len do kvalifikácie EKL. Tím čaká finále po turbulentnej sezóne, jej veľkú časť bojoval o udržanie a dvakrát zmenil trénera. Terajší kormidelník Jose Luis Mendilibar prišiel len v marci.

"Začali sme sa sústrediť na Európsku ligu a je skvelé, čo sme dokázali v jednotlivých zápasoch. Táto súťaž nám dala veľa a nadšenie nás ženie ďalej," povedal krajný obranca Jesus Navas, ktorý sa tešil zo zisku titulu v EL už trikrát. Jeho tím začal túto európsku sezónu v G-skupine LM s Manchestrom City, Borussiou Dortmund a FC Kodaň. V predkole prešiel cez PSV Eindhoven (3:0, 0:2) a v osemfinále vyradil Fenerbahce Istanbul(2:0, 1:0). "Jose Luis nás zmenil od základov. Dostal z nás to najlepšie, a môžeme byť hrdí na to, aké tímy sme vyradili. Tréner si zaslúži zostať dlho. Vždy nás ženie dopredu a volí tvrdý tréning. Jeho príchod znamenal skvelý obrat v tejto sezóne," dodal 37-ročný Navas. Kouč sa dostal do povedomia práve po príchode do Sevilly a zažíva svoje prvé európske finále. Úspech zaznamenal v minulosti aj s Eibarom – tím ho povolal po historickom postupe do najvyššej súťaže v roku 2015 a zaznamenal s ním najlepšie umiestnenie vôbec, deviate miesto v sezóne 2017/18.

Bývalý útočník Francesco Totti vidí reálnejšie šance svojho bývalého tímu, rímskeho AS. "Myslím si, že Sevilla má v týchto finále viac skúseností. Hrali v šiestich finále a všetkých šesť vyhrali. Skôr či neskôr tak prehrajú a túto príležitosť má Rím pod vedením Moruinha. Je to tréner s mnohými skúsenosťami v takýchto zápasoch, takže sa postaví k tejto výzve tým najlepším možným spôsobom, aby dostal tím na vrchol," povedal Totti, ktorý strávil v Ríme celú kariéru a získal s ním taliansky titul, pohár i superpohár. Výkop je na programe v stredu 31. mája o 21.00 v budapeštianskej Puskás Aréne.

finále Európskej ligy, STREDA 31. mája, 21.00:

FC Sevilla – AS Rím /rozhoduje: Anthony Taylor (Angl.)/