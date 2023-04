BRATISLAVA - Futbalisti Manchestru United remizovali v úvodnom štvrťfinále Európskej ligy doma s FC Sevilla 2:2, keď v závere neudržali dvojgólový náskok.

Na Old Trafford boli aktívnejší domáci hráči, strelu Antonyho z 12. minúty ešte vyrazil brankár Yassine Bounou, lenže o dve neskôr našiel Bruno Fernandes na hranici šestnástky medzi dvoma stopérmi Marcela Sabitzera a jeho tečovaná strela skončila v bránke. V 21. minúte bolo už 2:0, keď hosťom opäť nevyšla ofsajdová pasca, Anthony Martial prihral Sabitzerovi a ten pridal druhý gól. V závere polčasu mohla Sevilla znížiť, no hlavičku Tanguya Nianzoua najprv vyrazil David de Gea a potom loptu na čiare odhlavičkoval Raphaël Varane. Manchester si strážil náskok až do záveru, keď však draho zaplatil za pasívnejší prístup. V 84. minúte tečoval Tyrell Malacia strieľanú prihrávku Jesusa Navasa do siete a v tretej minúte nastavenia zariadil remízu Youssef En-Nesyri. Opäť so šťastím, keď si jeho center zrazil do brány Harry Maguire. Domáci dohrávali v oslabení, keďže v závere sa zranil Lisandro Martinez a tréner Erik ten Hag už predtým využil všetkých päť striedaní.