Bratislava - Futbalisti AS Rím môžu pod vedením Joseho Mourinha získať druhý rok za sebou európsku trofej.

Vlani triumfovali v Európskej konferenčnej lige a teraz ich delia dva zápasy od toho, aby vyhrali Európsku ligu. Do semifinálovej odvety na pôde Bayeru Leverkusen pôjdu s náskokom 1:0. V druhom štvrtkovom dueli s výkopom o 21.00 h nastúpi FC Sevilla proti Juventusu Turín, v Taliansku sa zrodila remíza 1:1.

Leverkusen vsietil v šiestich tohtosezónnych zápasoch EL 14 gólov, no na Stadio Olimpico nenašiel recept na dobre organizovanú obranu Rimanov. "Napriek prehre stále môžeme dosiahnuť náš veľký cieľ a postúpiť do finále. Musíme sa vyvarovať chýb a byť maximálne efektívni v koncovke. V Ríme sme si vypracovali viaceré príležitosti, no ani jednu sme nepremenili," uviedol tréner "farmaceutov" Xabi Alonso.

Mourinho vlani vo víťaznom finále premiérovej edície EKL v Tirane skompletizoval zbierku a ako tréner má tituly zo všetkých v súčasnosti existujúcich klubových súťaží v Európe. Celkovo ich s tímami, ktoré počas kariéry viedol, získal päť. Predtým na lavičke FC Porto triumfoval v Pohári UEFA 2003 a Lige majstrov 2004, s Interom Miláno sa radoval v LM 2010 a Manchester United doviedol k víťazstvu v EL v roku 2017.

Portugalský kouč verí, že na budapeštianskom štadióne Ferenca Puskása bude 31. mája bojovať o ďalšiu trofej. "V prvom semifinálovom zápase proti Leverkusenu sme ukázali veľkú mentálnu silu a túžbu po víťazstve. Hráči chcú potešiť našich fanúšikov postupom do ďalšieho európskeho finále. Odveta nebude jednoduchá, musíme byť od prvej do poslednej minúty maximálne koncentrovaní," dodal Mourinho.

Sevilla je doma silná

Sevilla prišla v Turíne o víťazstvo v závere nadstaveného času. Na domácom štadióne Ramona Sancheza Pizjuana je veľmi silná, o čom sa na vlastnej koži presvedčil Manchester United, ktorý prehral vo štvrťfinálovej odvete 0:3. Tréner Sevilly Jose Luis Mendilibar po svojom marcovom príchode priniesol do mužstva nový vietor a Andalúzanom sa začalo dariť aj v španielskej La Lige. Vyhrabali sa zo zostupových vôd a poskočili už na 10. miesto. "V odvete proti Juventusu musíme nadviazať na výkon z prvého polčasu duelu v Turíne, v ktorom sme získavali veľa lôpt a boli nebezpeční v ofenzíve," zdôraznil Mendilibar.

Kouč Juventusu Massimiliano Allegri si uvedomuje kvality súpera. "Hrať proti Seville na jej domácej pôde je vždy veľmi náročné. Musíme nastúpiť na zápas s čistými hlavami, byť naplno sústredení a nepanikáriť. Úvodný zápas sme začali dobre, no inkasovaný gól nás zrazil na kolená a dlho trvalo, kým sme sa spamätali. Až v závere sme hrali s potrebnou intenzitou a dočkali sa vyrovnávajúceho gólu." .

odvetné semifinálové stretnutia Európskej ligy, ŠTVRTOK 18. mája, 21.00 h:

Bayer Leverkusen - AS Rím /rozhoduje: Slavko Vinčič (Slovin) /prvý zápas: 0:1/

FC Sevilla - Juventus Turín /rozhoduje: Danny Makkelie (Hol.) /prvý zápas: 1:1/