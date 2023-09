Najskôr otázny štart, potom životný gól. Jedným zo strojcov postupu futbalistov Spartaka Trnava do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy bol stredopoliar Martin Bukata. Rodený Košičan si nemohol priať krajšie vyvrcholenie dvojzápasu play off s ukrajinským tímom SC Dnipro-1 než víťazný gól v predĺžení. Gólovú odmenu mu za sebazaprenie doprial aj tréner Michal Gašparík.

Na ihrisko ho poslal v nadstavenom čase, aby vystriedal Filipa Bainoviča. "Zvažovali sme, či pôjde od začiatku. Nebol stopercentne fit a vyzeralo to, že nenastúpi. Napokon si dal tabletky a išiel do zápasu a bol za to odmenený. Som za to rád," poznamenal Gašparík. Bukata sa v 106. minúte dostal k lopte po tom, čo sa po centri Martina Mikoviča snažil skórovať Jakub Paur, no lopta sa napokon odrazila k Bukatovi, ktorý zblízka nezaváhal:

"Veľmi som chcel byť súčasť tohto zápasu. Paradox je ten, že som dal gól presne s tou nohou, s ktorou som mal problém. Na zápas prišla moja najbližšia rodina, ktorá je v Košiciach a nemá až tak často možnosť vidieť ma hrať. Mohli tu byť, keď sme spravili taký úspech a ešte som aj skóroval, takže skvelé pocity," neskrýval Bukata, ktorý vyzdvihol nasadenie a túžbu po víťazstve celého tímu. "Takéto krásne príbehy niekedy prináša futbal, nikdy na to nezabudnem. Veľmi sme si priali postup a ukázali sme, aký sme silný tím. Chlapci bojovali celý zápas až do kŕčov. Chcem sa poďakovať všetkým divákom, ktorí boli na štadióne."

Spartak viedol od 3. minúty gólom Erika Daniela, po hodine hry však bolo vyrovnané, keď si centrovanú loptu nešťastne do vlastnej bránky odhlavičkoval Nicolas Gorosito. Rovnako ako v prvom zápase v Trnave, aj v košickej odvete sa po riadnom hracom čase duel skončil nerozhodne 1:1. A aj tentoraz dostali hráči Dnipra až dve červené karty. Obe v predĺžení, prvú za stavu 1:1, keď Babenko dohral po faule na Oforiho. "Prvá červená karta preklopila zápas na našu stranu. Keď sme išli do druhého predĺženia, tak som si postavil hráčov a spýtal sa ich, či to ideme dotiahnuť na penalty alebo hrať na víťazstvo v hre. Všetci sme sa zhodli, že to ideme ešte rozbaliť a dať víťazný gól. Stiahli sme jedného stopéra (Sebastiana Kóšu vystriedal Jakub Paur) a nakoniec sa nám to vyplatilo," tešilo Gašparíka.

Kormidelník Spartaka pred odvetným zápasom prízvukoval, že nerozhodný stav 1:1 z prvého duelu dáva jeho tím do pozície, v ktorej mu na postup nestačí brániť remízu. Potrebu streliť minimálne jeden gól jeho zverenci naplnili už v 3. minúte, keď Daniel využil center Mikoviča. "Myslím si, že v prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Boli sme aktívni, dali sme prvý gól a mali sme viacero ďalších nádejných situácií, ktoré sme však nedoriešili. Dnipro malo len jednu strelu z 25 metrov a nič iné. Do druhého polčasu sme chceli na to nadviazať, no Dnipro ukázalo kvalitu tak, ako sme aj očakávali. Dokázali nás hlbšie zatlačiť a vyústilo to do inkasovaného gólu. Potom sa hra znovu vyrovnala a dostali sme sa do zápasu. Vtedy veľmi pracuje hlava," konštatoval Gašparík.

Pred duelom vyvstávali aj otázniky o atmosfére na tribúnach Košickej futbalovej arény (KFA). Z Trnavy prišli na zápas stovky fanúšikov, no v Košiciach sa dlhodobej diváckej podpore tešili aj hráči ukrajinského tímu, pre ktorých bola KFA domovský stánok počas pôsobenia v európskych pohároch. Napokon sa k podpore Spartaka pridala veľká časť divákov. "Mal som pravdu, že my Slováci držíme spolu. Ľudia boli perfektní. Bolo cítiť veľkú energiu. Keď sme sa dostali pod tlak, tak vtedy sa potrebujete nadýchnuť a vtedy sme najviac cítili energiu fanúšikov. Prekrikovali sa z dvoch strán, tlieskali našim súbojom a dodalo to veľkú emóciu zápasu," zhodnotil Gašparík.

Trnavčania si postupom do skupinovej fázy splnili jeden z predsezónnych cieľov. Ich radosť bola o to väčšia, že proti Dnipru a ani v predošlom kole proti poľskému tímu Lech Poznaň neboli v pozícii favorita. "Vždy, keď vstupujeme do EKL, je pre nás sen dostať sa do skupiny. Som veľmi hrdý na chalanov. Sebavedomie nám stúplo po tom, čo sme otočili s Lechom (prvý zápas 1:2, druhý 3:1, pozn.)," priznal brankár Dominik Takáč. O tom, s ktorými tímami sa Spartak stretne v skupine, sa rozhodlo na piatkovom žrebe v Monaku. Hráči nevyslovili mená želaných súperov, no uvedomovali si, že boje v skupine budú náročné. Tréner Michal Gašparík priznal, že v záujme ďalších lichotivých výsledkov by bolo na mieste angažovanie posíl. "Budeme potrebovať posilnenie na 3-4 pozíciách, aby sme stíhali aj v lige. Navyše sa začína aj Slovenský pohár, takže to bude náročné," pripomenul.