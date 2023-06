BUDAPEŠŤ - Rekordní šampióni Európskej ligy zo Sevilly potvrdili stopercentnú bilanciu vo finálových zápasoch tejto súťaže aj v stredu.

V budapeštianskej Puskás Aréne si poradili s AS Rím 4:1 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase i predĺžení. Získali tak rekordný siedmy triumf v tejto súťaži. Prvú prehru vo finále akejkoľvek európskej súťaže utrpel tréner Jose Mourinho, ktorý po stretnutí konfrontoval rozhodcu.

Španielov podržal brankár Yassine Bounou, ktorý zneškodnil v rozstrele pokusy Gianlucu Manciniho a Rogera Ibaneza. Strojcom rozhodujúcej jedenástky bol Argentínčan Gonzalo Montiel, ktorý zvládol rovnaký tlak aj v úspešnom finále vlaňajších MS proti Francúzsku (4:2 v rozstrele z 11 m po remíze 3:3). Rui Patricio najprv jeho pokus zneškodnil, no ukázalo sa, že nestál na bránkovej čiare. Druhú šancu už Montiel nezahodil a okrem siedmeho triumfu v EL zaistil svojmu tímu aj miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov v nasledujúcej sezóne.

"Som rád, že tu som, že som vyhral s klubom, ktorý mal počas môjho príchodu náročné obdobie," uviedol tréner víťazného tímu Jose Luis Mendilibar pre DPA. Do Sevilly prišiel v marci, keď jej hrozil zostup. V predchádzajúcom ročníku viedol druholigové Deportivo Alaves a predtým dosiahol najväčší úspech s Osasunou - siedme miesto v La Lige v ročníku 2011/12. "Dosiahli sme úspech, ktorý môže mať dobrý vplyv na klub. Jedenástky na tréningu sa nedajú porovnať s rozstretom pred 60.000 ľuďmi, nevyskúšali sme si to v žiadnom z predchádzajúcich zápasov. Len sme verili exekútorom," dodal Mendilibar.

"Bol to náročný zápas, Rím dobre bránil a ťažko sme si vytvárali šance," zhodnotil stretnutie Erik Lamela, ktorý nastúpil za Sevillu v polčase a dosiahol najväčší úspech v kariére. Jeho tím prehrával 0:1 po presnom zásahu Paula Dybalu v 35. minúte a vyrovnanie prišlo v druhom polčase. Loptu si zrazil do vlastnej brány strojca neskoršej neúspešnej jedenástky Mancini a vo finále EL tak padol len druhý vlastný gól v histórii. Španielsky tím mohol rozhodnúť o triumfe už v druhom dejstve, no rozhodca Anthony Taylor odvolal svoj pôvodný verdikt a zrušil pokutový kop po faule na Ocamposa. Bounou v závere riadneho hracieho času ešte zneškodnil nebezpečný priamy kop v podaní Lorenza Pellegriniho po spornej hre rukou. Podľa Rimanov k nej došlo v pokutovom území.

Mourinho má na konte päť úspešných finále v európskych súťažiach, v šiestom okúsil prvýkrát prehru. S Rimanmi vyhral vlani prvý ročník Európskej konferenčnej ligy (EKL) a skompletizoval tak zbierku titulov v Lige majstrov i EL. Jeho tímu však nevyšiel záver tejto sezóny, keď vyhral len jeden z desiatich zápasov. Po stretnutí neskrýval sklamanie, svoju striebornú medailu odovzdal fanúšikovi na tribúne a v útrobách štadióna nevyberane skritizoval rozhodcu. "Som už raz taký, strieborné medaily ma nezaujímajú. Nechcem ich, preto som sa jej zbavil. Bol to intenzívny a živý zápas s rozhodcom, ktorý pískal akoby bol Španiel, nie Angličan. Žltá, žltá, žltá, celý čas," povedal kormidelník už na tlačovej konferencii na adresu arbitra, ktorý rozdal v stretnutí rekordných 13 žltých kariet.