BRATISLAVA - Futbalisti Manchestru United chcú vo štvrtok v prvom zápase osemfinále Európskej ligy odčiniť potupný debakel, ktorý utrpeli v nedeľnom ligovom dueli s Liverpoolom (0:7).

Tréner Erik ten Hag im po derby naordinoval špeciálnu "liečbu", keď museli počúvať v šatni ohlušujúce chorály oslavujúcich fanúšikov súpera. Holandský kouč verí, že jeho hráči si vstúpia do svedomia a proti Betisu Sevilla ukážu svoju skutočnú silu. V osemfinále EL sa stretne osem víťazov základných skupín a osem tímov, ktoré postúpili z play off. Odvety sú na programe na budúci štvrtok (16. marca). Žreb štvrťfinále sa uskutoční o deň neskôr.

Manchester sa po rozpačitých výkonoch v úvode sezóny a po ságe okolo Cristiana Ronalda rozbehol k dobrým výkonom. V lige sa posunul už na tretie miesto, vyhral Ligový pohár a v baráži o osemfinále EL vyradil Barcelonu po výsledkoch 2:2 vonku a 2:1 doma. No potom prišla tvrdá lekcia na ihrisku odvekého rivala z Liverpoolu. "Nemôžeme dovoliť, aby táto prehra definovala našu sezónu. Musíme veriť procesu, ktorý sme začali, a držať spolu," uviedol kanonier Marcus Rashford. United ukončili proti Liverpoolu 11-zápasovú sériu bez prehry (9-2-0). Teraz ich čaká piaty tím španielskej La Ligy, ktorý neprehral štyri duely za sebou a naposledy remizoval doma s Realom Madrid (0:0). Vedie ho tréner Manuel Pellegrini, ktorý veľmi dobre pozná súpera. S jeho mestským rivalom City vyhral titul v Premier League a dvakrát Ligový pohár. Počas pôsobenia vo Villarreale (2004 - 2009) uhral proti Manchestru United štyri bezgólové remízy. "Manchester United vyhral Ligu majstrov. Už len fakt, že s nimi hráme a že máme šancu vyhrať, je skvelý," povedal Pellegrini.

Ďalší anglický tím Arsenal Londýn sa predstaví na pôde Sportingu. Líder Premier League ťahá štvorzápasovú víťaznú sériu, rovnako aj lisabonský klub, ktorý však mal v sezóne viaceré výkyvy a do dvojzápasu ide ako papierový oustider. Môže sa však oprieť o skúsenosti a vedomosti Hectora Bellerina. Dvadsaťsedemročný pravý bek pôsobil v Arsenale v rokoch 2011 až 2022. "Nie sme kandidáti na triumf v Európskej lige, no sme kandidáti na triumf v každom jednom zápase," uviedol pre uefa.com tréner Sportingu Ruben Amorim. AS Rím si chce v domácom súboji s Realom Sociedad San Sebastian vylepšiť bilanciu so španielskymi tímami. Z uplynulých siedmich duelov v európskych pohárových súťažiach totiž vyhrali "vlci" len jediný, dvakrát remizovali a trikrát s tímami z Pyrenejského polostrova prehrali. Tréner hostí Imanol Alguacil označil svojho protivníka Joseho Mourinha za veľký vzor, no jeho tímu sa nebojí: "V skupinovej fáze sme zdolali Manchester United, tak prečo nie aj AS Rím?"

Rimania sa na duel naladili dôležitý ligovým triumfom nad Juventusom 1:0. Pre turínsky klub to bola prvá prehra po siedmich zápasoch (6-1-0) a pokazila im prípravy na osemfinále s nemeckým Freiburgom. Zverenci Massimiliana Alllegriho prežívajú v domácej súťaži náročné obdobie, keď im odobrali 15 bodov. Sezónu si chcú vylepšiť práve v pohárovej Európe. Juventus neprehral predchádzajúce štyri domáce súboje s tímami z Bundesligy. Druhý zástupca najvyššej nemeckej súťaže v osemfinále EL Union Berlín nastúpi opäť proti menovcovi zo Saint-Gilloise. Oba tímy sa stretli už v skupinovej fáze, v ktorej vyhral najprv belgický klub v Nemecku 1:0 a potom sa rovnakým výsledkom v prospech hostí skončila aj odveta v Bruseli. Jorge Jesus viedol Benficu Lisabon, keď prehrala v jedenástkovom rozstrele so Sevillou vo finále EL v roku 2014 a portugalský tréner dostal teraz šancu na pomstu, no už na lavičke Fenerbahçe Istanbul. Športový riaditeľ šesťnásobných víťazov súťaže Monchi však verí, že jeho tím položí základ úspechu už v prvom domácom zápase: "Lebo proti Fenerbahce sa hrá veľmi ťažko na jeho pôde, pretože má veľmi živé publikum, ktoré hráčov povzbudzuje."