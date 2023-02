Barcelona - Futbalisti Manchestru United ukončili jedenásťzápasovú víťaznú sériu Barcelony.

Tréner Erik ten Hag mal však po remíze 2:2 v úvodnom dueli o postup do osemfinále Európskej ligy na Camp Nou ťažké srdce na Maurizia Marianiho. Tvrdil, že taliansky rozhodca mal za stavu 2:1 pre anglický tím vylúčiť francúzskeho obrancu Julesa Koundeho za faul na Marcusa Rashforda.

"Myslím si, že hlavný arbiter výrazným spôsobom ovplyvnil zápas. Bol to jasný faul na Rashyho. Môžeme diskutovať o tom, či k nedovolenému zákroku prišlo v šestnástke alebo ešte pred pokutovým územím, ale mal jednoznačne vytiahnuť červenú kartu. Rashy by totiž išiel sám na brankára. Rozhodcovia vo vyraďovacej fáze európskych súťaží nemôžu robiť takéto chyby, je to neakceptovateľné," hromžil ten Hag.

Rashford 120 sekúnd po úvodnom presnom zásahu Barcelony po akcii Casemira s Fredom vyrovnal na 1:1 a skóroval v piatom súťažnom zápase za sebou. Po ďalšej akcii kanoniera United si dal Kounde vlastný gól. "Rozhodca nás v dôležitom momente obral o štandardnú situáciu, mohli sme viesť 3:1. Kounde zasiahol moju nohu, bol to jasný kontakt. Mali sme kopať minimálne priamy kop," dušoval sa anglický reprezentant, ktorý v tejto sezóne vsietil už 22 gólov.

United si pred budúcotýždňovou odvetou na Old Trafford vytvorili dobrú východiskovú pozíciu. "V úvodnej štvrťhodine nás Barcelona zatlačila, no v ďalšom priebehu zápasu sme diktovali tempo hry. Mali sme veľa šancí a bol som trochu sklamaný, že po polčase bol stav 0:0. Diváci si prišli na svoje. Videli skvelý duel dvoch ofenzívne naladených tímov. Tento zápas kvalitou pripomínal Ligu majstrov," zdôraznil ten Hag.

Aj tréner Barcelony Xavi Hernandez sa po záverečnom hvizde čertil na rozhodcov. "Po ruke Freda sme v druhom polčase mali kopať jedenástku. Ukradli nám penaltu rovnako ako vlani v zápase skupinovej fázy Ligy majstrov na pôde Interu Miláno. Je neuveriteľné, že za jasnú ruku v šestnástke rozhodca neodpíska pokutový kop, neuveriteľné."

Koučovi Kataláncov chýbal Ousmana Dembele, ktorého na krídle nahradil Raphinha. Po rohu Brazílčana Marcos Alonso na začiatku druhého polčasu otvoril skóre. Pred druhým gólom United Raphinha neustrážil Rashforda, no svoju chybu napravil v 76. minúte, keď strieľaným centrom vyrovnal na 2:2. v závere zápasu ho Xavi vystriedal, na čo Raphinha reagoval podráždene. "Po zápase sa mi ospravedlnil, povedal som mu, že je to ok. Vnímam to pozitívne, Bolo by zlé, keby sa po vystriedaní tváril šťastne."