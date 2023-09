Bratislava - Futbalisti FC Liverpool vstúpili do skupinovej fázy Európskej ligy víťazstvom 3:1 nad domácim LASK Linz. Anglický tím potvrdil v úvodnom zápase E-skupiny na pôde rakúskeho súpera úlohu favorita, hoci po prvom polčase prehrával po góle Floriana Fleckera.

Pražská Slavia v zostave so slovenským reprezentantom Michalom Tomičom získala tri body na ihrisku Servette Ženeva po víťazstve 2:0. V drese českého vicemajstra chýbal pre zranenie stredopoliar Jakub Hromada, k dispozícii nebol ani Ivan Schranz. Ten necestoval s výpravou do Švajčiarska, keďže v deň odletu bol pri pôrode syna. AS Rím zvíťazil na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ 2:1. O triumfe finalistu uplynulého ročníka súťaže rozhodol Romelu Lukaku.

V H-skupine Bayer Leverkusen nedal šancu švédskemu Häckenu a zvíťazil jednoznačne 4:0. Semifinalista uplynulej edície začal proti debutantovi v skupinovej fáze niektorej z európskych pohárových súťaží skvele a už po štvrťhodine odskočil na rozdiel dvoch gólov. Po prestávke pridal ďalšie dva góly.

Sumáre - 1. kolo skupinovej fázy EL:

E-skupina:

LASK Linz - FC Liverpool 1:3 (1:0)

Góly: 14. Flecker - 56. Nunez (z 11 m), 63. Diaz, 88. Salah

F-skupina:

Stade Rennes - Maccabi Haifa 3:0 (2:0)

Góly: 1. Blas, 31. Truffert, 55. Yildirim

Panathinaikos Atény - FC Villarreal 2:0 (1:0)

Góly: 38. Ioannidis, 78. Šporar

G-skupina:

Servette Ženeva - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Góly: 32. Masopust, 59. Ogbu

/M. Tomič (Slavia) hral do 72. minúty/

Šeriff Tiraspoľ - AS Rím 1:2 (0:1)

Góly: 57. Tovar - 45.+4 Paredes, 65. Lukaku, ČK: 90.+8 Joao Paulo (Šeriff)

H-skupina:

Bayer Leverkusen - BK Häcken 4:0 (2:0)

Góly: 10. Wirtz, 16. Adli, 66. Boniface, 70. Hofmann

Karabach Agdam - FK Molde 1:0 (0:0)

Gól: 56. Leandro Andrade