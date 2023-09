BRATISLAVA – Futbalový Slovan Bratislava prežíva veľmi náročné obdobie a najmä po hanebnom výprasku v odvete play-off Európskej ligy je okolo klubu veľmi dusno. Generálneho riaditeľa „belasých“ Ivana Kmotríka mladšieho (33) sme konfrontovali s momentálnou situáciou v tíme. Odhalil nám, čo sa po hanebnej prehre udialo a čo hovorí na obvinenia z úmyselnej prehry na Cypruse.

Slovan Bratislava má za sebou veľmi náročný týždeň. Ako hodnotíte odstupom času hanebný výprask s Arisom Limassol 6:2?



Nikto sme tam nešli s tým, že dostaneme šestku. Naopak, po domácej výhre sme verili, že to v Limassole dokážeme uhrať a postúpiť. Čo sa však stalo, tak to si neviem vysvetliť ja a ani nikto v klube. Futbal, bohužiaľ, prináša aj takéto trpké momenty. Bol to z našej strany obrovský výbuch celého mužstva. Šance, ktoré sme mali, sa nevyužili a hráči Arisu dali gól zo všetkého.



Nešlo aj o podcenenie odvetného zápasu zo strany hráčov?



Všetci sme boli nastavení, že to dopadne pre nás dobre a že si zahráme skupinu Európskej ligy. Dopadlo to, žiaľ, obrovským sklamaním a pre mňa osobne je to veľký šok. Myslím si, že hráči boli nastavení dobre, ale podľa mňa nás zrazil na kolená prvý polčas, kde sme dostali 3 góly. Hráči to potom nezvládli v hlavách.



Bude ťažké sa cez takúto hernú a aj výsledkovú facku preniesť?



Bohužiaľ, čas už nemôžeme vrátiť späť a musíme sa pozerať do budúcna. Všetkých to nesmierne mrzí a uvedomujeme si, že je to obrovská hanba pre klub. Stále hovorím, že môžeme prehrať, ale dôležité je, že akým spôsobom. Toto nebolo hodné nášho klubu. Takéto momenty však tiež jednoducho patria k futbalu. Podobné výbuchy sa stali v minulosti aj svetovým veľkoklubom ako Liverpool, Manchester United či Barcelona.

Na ďalšej strane o tom, aká momentálne atmosféra je v Slovane