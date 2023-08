Bratislava – Po vypadnutí v treťom predkole Ligy majstrov s Maccabi Haifa čaká futbalistov Slovana Bratislava ďalšia ťažká konfrontácia.

Vo štvrtok nastúpia v prvom stretnutí play off Európskej ligy proti cyperskému Arisu Limassol. "Belasí" účinkovali v skupinovej fáze druhej najprestížnejšej klubovej súťaže trikrát (2011/12, 2014/15 a 2019/20), k štvrtej účasti potrebujú v domácom dueli uhrať dobrý výsledok pred odvetou.

Nahustený program slovenského majstra sa počas minulého týždňa uvoľnil, keďže duel v Niké lige proti Michalovciam neodohral pre vírusové ochorenie v kádri jeho súpera. "Snažili sme sa teda trochu dobiť sily a zároveň dobre potrénovať. Pripravujeme sa, absolvovali sme aj videoanalýzu. Tešíme sa na štvrtok. Doma chceme dosiahnuť priaznivý výsledok, v odvete nás čakajú podobne náročné poveternostné podmienky ako naposledy v Izraeli. Najprv je tu však štvrtok. Chceme doma uspieť," uviedol pre klubový web obranca Kenan Bajrič.

Súper Slovana naopak odohral cez víkend svoj prvý ligový duel v ročníku. V domácom prostredí zdolal AEK Larnaka 2:0. Púť v LM začal cyperský majster proti bulharskému BATE Borisov, ktorý vyradil po výsledkoch 6:2 a 5:3. V 3. predkole ho zastavil poľský Raków Čenstochová po výsledkoch 1:2 a 0:1. "Aris je náročný súper, nehrá sa proti nemu ľahko. Na Cypre som s nimi vždy prinajlepšom remizoval. Verím, že teraz ich môžeme zdolať. Musíme však byť pozorní a preniesť na ihrisko to, čo sme si pripravili. Snažia sa o vysoké napádanie, vpredu majú veľmi dobrých hráčov. Dvaja-traja sú naozaj rýchli a nebezpeční. Aris je mužstvo, ktoré nečaká na to, čo sa bude diať, ale snaží sa hrať a tlačiť. Takto si ich pamätám. Je to nepríjemný súper. Na druhej strane, sme tu my, naša kvalita a naše silné stránky, ktoré budeme chcieť využiť," pokračoval slovinský stopér, ktorý odohral uplynulé dva roky na hosťovaní v cyperskom Pafose.

Víťaz dvojzápasu si zahrá v skupine EL, v ktorej sú nasadené kluby ako FC Liverpool, AS Rím, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo, Brighton Hove & Albion či West Ham United. Pre fanúšikov slovenského majstra sú tieto tímy veľkým lákadlom, štvrtkový zápas by mal byť vypredaný rovnako ako tie predchádzajúce v pohárovej Európe. Slovan ako aj Limassol už majú istú minimálne účasť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy (EKL).

Úvodný zápas v Bratislave povedú škótski arbitri, ako hlavný William Collum. Priamy prenos odvysiela RTVS Šport.

prvý zápas play off EL - štvrtok 24. augusta o 20.30 h /štadión Tehelné pole/:

ŠK Slovan Bratislava - Aris Limassol

/rozhodcovia: Collum - Connor, McGeachie (všetci Škót.)/