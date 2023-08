Trnava - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v domácej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy nad Lechom Poznaň 3:1 a postúpili do play off. Spartak dokázal zmazať manko z prvého duelu, ktorý prehral na pôde poľského tímu 1:2.

V úvodnom zápase, ktorý je na programe 24. augusta, nastúpi víťaz Slovenského pohára doma. Odveta sa bude hrať o týždeň neskôr na východe Slovenska, kde našiel ukrajinský tím prechodný domov pre vojnu vo svojej krajine. Dnipro nestačilo v 3. predkole Európskej ligy na Slaviu Praha (0:3 v, 1:1 d).

Hostia začali podobne ako v domácom stretnutí s držaním lopty a Spartak čakal na prípadné brejky. V 6. minúte zachytil na vlastnej polovici loptu Ofori, dokázal ju vyviesť a vzápätí sa dostal do zakončenia Djuricin, ale loptu netrafil ideálne. Blízko ku gólu bol v 11. minúte Lech, keď Velde odcentroval presne na hlavu Ishaka, ten však poslal loptu tesne mimo brány. Spartaku sa naskytlo niekoľko možností na prečíslenie po ľavej strane, no Daniel v dvoch prípadoch dlho čakal na loptu, až kým ho predskočil brániaci hráč. Na konci úvodnej polhodiny prebrali iniciatívu domáci, ktorých však trápila nepresnosť v predfinálnej fáze. V 27. minúte poslal spätnú loptu na hranicu šestnástky Daniel a Djuricin v dobrej pozícii netrafil bránu. O desať minút neskôr sa už aktívny prejav Trnave vyplatil. Kóša poslal dlhý pas za obranu, loptu si spracoval aktívny Ofori a strelou k vzdialenejšej žrdi poslal Spartak do vedenia.

Trnava Poznan odvetný zápas 3. predkola EKL: FC Spartak Trnava - Lech Poznaň 3:1 (1:0) Góly: 37. Ofori, 50. Daniel, 74. Štetina - 64. Velde. ŽK: Procházka, Djuricin, Štetina, Daniel, Šulek, Mikovič, Gorosito, Koštrna - Murawski, Ishak, Sousa. Rozhodcovia: Soto Grado - Devis, Fernandez (všetci Šp.), 16.708 divákov. /1. zápas: 1:2, v súčte: 4:3, Trnava postúpila do play off EKL/ Trnava: Takáč - Štetina, Gorosito, Kóša (46. Šulek) - Koštrna, Ofori (79. Azango), Zeljkovič, Procházka, Mikovič - Djuricin (79. Ristovski), Daniel (90.+3 Bukata) Poznaň: Bednarek - Pereira (69. Gurgul), Blažič, Milič (46. Dagerstal), Andersson (46. Czerwinski) - Karlström (78. Sousa) - Hotič (55. Szymczak), Murawski, Marchwinski, Velde - Ishak

Autor otváracieho gólu bol ústrednou postavou prvej akcie domácich po zmene strán. V 50. minúte Ofori pripravil v šestnástke stopercentnú šancu Danielovi a ten z hranice malého vápna zvýšil na 2:0. Po hodine hry však spoza šestnástky napriahol Velde a jeho strela skončila za chrbtom Takáča - 2:1. V 74. minúte sa domáci diváci dočkali aj tretíkrát, keď sa do centrovanej lopty položil Štetina, ktorý efektnými "nožničkami" prekonal Bednareka a nasmeroval Trnavu za prekvapivým, no zaslúženým postupom do play off EKL.

hlasy aktérov /zdroj: RTVS/:

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Hovoril som to pred zápasom, že štadión má svoje čaro a dokážeme vyhrať nad každým, keď sa vypredá. Takto sa hrá pohár, priniesli sme výsledok, ktorý nás udržal v hre a dnes sme to rozbalili. Myslím si, že nám to vyšlo. Mali sme dva dni voľna a rozmýšľal som ako nájsť cestu cez Lech. Hráči na ihrisku to urobili fantasticky a Štetina dal neskutočný gól. Konečne sme prešli cez 3. predkolo."

Martin Mikovič: "Ťažko sa hľadajú slová. Dobre sme sa pripravili a hrali sme úplne odlišne ako v Poľsku. Štetina dal neskutočné nožničky, ale aj také príbehy prináša život. Vedel som, že Lech má kvalitu, ale mali až príliš silné vyjadrenia. Takáč predviedol takéto zákroky v minulej sezóne a veľmi nám na konci pomohol."

Lukáš Štetina, obranca Spartaka Trnava a autor postupového gólu: "Predviedli sme dobrý kolektívny výkon, gól bol len čerešničkou na torte. Nevedel som, či to mieri do brány, ale našťastie to tam padlo. Fanúšikovia boli perfektní, ďakujeme aj im a je to z veľkej časti aj ich zásluha."