Košice - Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtkovom odvetnom zápase play off zdolali v Košiciach ukrajinský tím Dnipro-1 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 106. minúte Martin Bukata. V prvom stretnutí v Trnave sa zrodila remíza 1:1.

Slovenský futbal tak bude mať prvýkrát histórii dvoch zástupcov v skupinovej fáze európskych pohárových súťaží, keďže v EKL bude účinkovať aj Slovan Bratislava. Spartak bude hrať v skupine prvýkrát od roku 2018, keď účinkoval v Európskej lige.

Žreb skupinovej fázy EKL sa uskutoční v piatok 1. septembra o 14.30 h v Monaku.

Trnavčania mali ideálny vstup do zápasu, keď sa už v 3. minúte ujali vedenia. Po tom, čo zvládli rohový kop na vlastnej polovici, sa dostali do rýchleho protiútoku, Mikovič našiel centrom Daniela, ktorý si zasekol obrancu a zblízka prekonal brankára Kinarejkina. Hráči Spartaka boli v prvom polčase ofenzívne nebezpečnejší než súper a v 28. minúte boli blízko k druhému gólu. Bainovičov dlhý center spracoval Mikovič, no brankár Dnipra jeho šancu zmaril. Druhý gól nepriniesla ani situácia zo 44. minúty, keď Ofori na hranici šestnástky posunul loptu Danielovi, ktorý prízemnou strelou trafil pravú žrď.

Hráči Dnipra mali už v prvom polčase percentuálne väčšie držanie lopty a rovnako sa prezentovali aj po zmene strán. Spartaku sa dlho darilo narúšať ofenzívne akcie súpera už v ich zárodku, no po hodine hry inkasovali. Obranca Gorosito v snahe odvrátiť centrovanú loptu hlavou prekonal vlastného brankára - 1:1. V 76. minúte mohol Trnave vrátiť náskok Daniel, ktorý si spravil priestor v šestnástke, no brankár Kinarejkin dokázal vyraziť jeho strelu.

Duel dospel za stavu 1:1 do predĺženia. Trnava hrala od 98. minúty v početnej výhode, keď Babenko dostal za faul na Oforiho červenú kartu. Rozhodujúci gól dvojzápasu priniesla 106. minúta. V nej Mikovič hľadal centrom Paura, ktorý ešte neskóroval, no Bukata zblízka poslal loptu do brány. Šance Dnipra na úspešný výsledok ešte viac klesli v 108. minúte, keď Gorin dostal po druhej žltej karte červenú. O sedem minút neskôr však neboli ďaleko od pokutového kopu, kď no VAR posúdil Štetinov zákrok ako dovolený. Hráči Spartaka už výsledok udržali a po záverečnom hvizde sa mohli radovať z postupu.