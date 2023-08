Praha - Futbalisti Slavie Praha majú za sebou vydarený vstup do play off Európskej ligy.

Vo štvrtkovom úvodnom stretnutí podali proti ukrajinskej Zorji Luhansk dominantný výkon a zvíťazili 2:0. Naopak, úradujúci český šampión Sparta Praha nezvládol prvý duel v Záhrebe, keď domácemu Dinamu podľahol 1:3 a výrazne si skomplikoval šance na postup do skupinovej fázy. Kapitán Sparty Ladislav Krejčí však verí v otočku v domácom prostredí.

Pre slávistov to bola druhá konfrontácia s ukrajinským klubom za sebou. Vicemajster českej ligy v 3. predkole vyradil SC Dnipro-1 (4:1 v súčte). Slavia v prvom polčase dominovala v držaní lopty (64:36) aj v početnosti streľby (10:0). Domáci v 27. minúte prekonali brankára Mykytu Turbajevského, no po VAR odhalil, že Lukáš Masopust pri zakončení zasiahol loptu rukou. "Povedal by som, že hlavne v prvom polčase bol náš výkon výborný. Nedokázali sme ho však korunovať tým najdôležitejším, a teda gólmi. Blížili sme sa k tomu, čo sme doma predviedli proti Dnipru, mali sme veľký tlak, množstvo nebezpečných situácií. Videl som aj vynikajúce individuálne výkony, len tie šance," citoval portál idnes.cz hlavného trénera Jindřicha Trpišovského. Veľkú príležitosť v prvej 45-minútovke zahodil aj slovenský útočník Ivan Schranz, ktorý sa v 43. minúte rútil sám na brankára, ale mieril iba do Turbajevského.

Slavia mala prevahu aj v druhom dejstve, keď vystrelila do priestoru bránky až osemkrát a Luhansku dovolila za celý zápas iba jednu strelu na Ondreja Kolářa. V záverečnej desaťminútovke prišli aj góly. V 81. minúte si dobre naskočil na rohový kop nigérijský útočník Muhamed Tijani a otvoril skóre. Jeho krajan Boluwatife Ogungbayi absolvoval debut v drese Slavie a v štvrtej nadstavenej minúte druhého polčasu splatil dôveru svojmu trénerovi presným centrom na nekrytého Lukáša Masopusta, ktorý dal na konečných 2:0. "Pred výkopom by sme taký výsledok brali, ale vzhľadom na -priebeh hry sme mali vyťažiť vyššie víťazstvo," poznamenal 47-ročný kouč.

Dôvod na radosť naopak nemala Sparta Praha, ktorej nevyšiel duel na pôde Dinama Záhreb. "Rudí" síce od 39. minúty viedli po premenenom pokutovom kope Krejčího. Sparta však ešte do prestávky inkasovala, keď vyrovnal Dario Špikič. Gól do šatne zrejme Sparťanmi zamával a tímu s pôvodnými ambíciami na skupinovú fázu Ligy majstrov sa po hodine hry vzdialila už aj Európska liga. V rozmedzí troch minút sa Dinamo presadilo dvakrát zásluhou Dina Periča a Luku Ivanušeca. "Boli silní v kombinácii na našej polovici a okolo šestnástky. Majú skvelé individuality. My sme vedeli, do čoho ideme, keďže sme s nimi hrali v príprave (1:1). Žiaľ, nezvládli sme to. Nemali sme taký ´drajv´. Mali sme výpadok a oni nás potrestali. Do odvety musíme nastúpiť úplne inak," povedal pre idnes.cz autor jediného presného zásahu Sparty, za ktorú hral do 62. minúty aj slovenský reprezentant Lukáš Haraslín.

Krejčí však nestráca vieru pred budúcotýždňovou odvetou na pražskej Letnej: "Doma sme silnejší. Keď dáme rýchly gól, budeme ich mať na dostrel, diváci nám pomôžu."