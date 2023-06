Pobláznila zahraničné médiá a skrýva poriadne pikantnosti. Reč je o slovenskej modelke Veronike Rajek.

Známa influencerka a modelka pôvodom zo Slovenska miluje šport. Kráska žije v Amerike, často navštevuje zápasy amerického futbalu a dokonca bola nedávno spájaná s legendárnym Tomom Bradym, ktorého prinajmenšom obdivuje.

Tentokrát zmenila kontinent aj šport. Blonďavá sexbomba si to namierila do Budapešti na stredajšie finále Európskej ligy medzi AS Rím a Sevillou. Odchádzal však sklamaná, keďže zverenci Josého Mourinha nestačili na španielsky celok. Kráska s postavou bohyne sa "ohákla" do talianskych farieb, no veľa toho nezakryla. Na všetkých vykúkali jej megaprsia a krátka sukňa nechala vyniknúť dokonalé krivky. VIAC SI POZRITE TU!