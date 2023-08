BRATISLAVA – Hemžilo sa to celebritami. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase play-off Európskej ligy proti Aris Limassol 2:1. Európsky futbal s skvelú atmosféru, ktorá sa vytvorila na Tehelnom poli si nenechali ujsť už tradične mnohé osobnosti zo sveta športu, šoubiznisu či politiky. Tentoraz pútali najväčšiu pozornosť hokejové hviezdy.

Štadión bol podľa očakávaní takmer vypredaný. V uliciach hlavného mesta to však žilo už od poobedia a ulice v okolí štadióna zaplnili tisícky priaznivcov.



Veľká šou to bola v podaní fanúšikov „belasých“ aj počas samotného stretnutia. Atraktívny európsky duel si tradične nenechalo ujsť viacero celebrít z rôznych spoločnských kruhov, ktorí zavítali do VIP priestorov Tehelného pola. Nechýbali najmä hviezdni športovci, ktorí tentoraz upútali najväčšiu pozornosť všetkých prítomných. Nečakane dorazila aj naša hviezda z NHL. Viac uvidíte TU