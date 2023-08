LIMASSOL - Futbalisti Slovana Bratislava šokujúco vybuchli v odvetnom zápase play-off Európskej ligy proti Arisu Limassol a po prehre 6:2 vypadli. Nečakaný výprask sledoval z VIP priestorov štadióna Alphamega Stadium generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík mladší, ktorý niesol vypadnutie veľmi ťažko. Utešovať ho musela priateľka.

Futbalisti slovenského majstra si z prvého duelu priviezli jednogólový náskok a dnes večer zabojovali o postup do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej klubovej súťaže. V odvetnom súboji na pôde Arisu Limassol však nečakane vybuchli a na cyperskej pôde dostali debakel 6:2. Takéto niečo by pred zápasom nikto netipoval, no stalo sa to realitou.



Zverenci trénera Weissa, rovnako ako jeho realizačný tím boli po záverečnom hvizde zdrvení. Obrovský a nečakaný výbuch „belasých“ sledovalo z VIP priestorov štadióne v Limassole aj vedenie Slovana. Nechýbal tam Róbert Vittek, či Róbert Tomaschek. Výprask s cyperským tímom sledoval zdrvene aj Ivan Kmotrík mladší. Pri generálnom riaditeľovi klubu bola aj jeho priateľka, ktorá svojho milého musela utešovať. Viac sa dozviete TU