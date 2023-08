TRNAVA - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v domácej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy nad favorizovaným Lechom Poznaň 3:1 a postúpili do play off. Hrdinom domácich sa stal obranca Lukáš Štetina, ktorý postupový gól strelil exportne nožničkami.

Spartaku Trnava sa podarilo vyradiť veľkého favorita dvojzápasu 3. predkola Konferenčnej ligy UEFA, ale aj štvrťfinalistu tejto súťaže z predošlého ročníka. Spartak dokázal zmazať manko z prvého duelu, ktorý prehral na pôde poľského tímu 1:2. O to viac chutí hráčom slovenského klubu postup do ďalšej fázy cez poľský Lech Poznaň.



Trnavčania zabojujú o postup do skupinovej fázy EKL s ukrajinským Dnipro-1, ktoré hrá domáce stretnutia v Košiciach. „V kabíne sme sa o tom rozprávali, že rozdiel medzi našim a ich kádrom je obrovský. Či už sú to nejaké mená, ale aj to, že ich hráči majú väčšiu hodnotu. V tom je však ten futbal nádherný, že je to kolektívny šport. Dali sme do toho všetko, hoci, samozrejme, občas stálo pri nás aj šťastie. Niektoré veci mohli riešiť lepšie, to isté aj my, ale šťastiu sme šli naproti viac my. Preto sa teším,“ povedal po zápase hrdina dvojzápasu a dvojgólový strelec Lukáš Štetina.



Ten v 74. minúte najskôr prevzal loptu v strede ihriska a akciu, ktorú sám začal, zakončil neskutočnými nožničkami, za ktoré by sa nehanbili ani útočné ikony Cristiano Ronaldo či Zlatan Ibrahimovič. Jeho famózny gól zabezpečil postup Trnavy do play-off Konferenčnej ligy, v ktorom sa slovenský tím predstaví s ukrajinským Dniprom. „Bolo tam nejaké vypichnutie lopty a potom som sa to snažil prestrčiť na našich hroťákov. Nabehol tam Kiko Koštrna a videl som, že to bude len tak-tak. Bral to z čiary, videl som, že to nebude mať zmysel posúvať do brány, tak som to skúsil zlomiť a bol z toho krásny gól,“ opísal zrejme svoj najkrajší gól v kariére. TU si pozrite Štetinove dokonalé nožničky