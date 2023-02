BRATISLAVA - Futbalisti Manchestru United sa prebojovali do osemfinále Európskej ligy. V šlágri play off o účasť v tejto fáze súťaže vyradili FC Barcelona, keď po minulotýždňovej remíze 2:2 na Camp Nou dokázali otočiť skóre vo štvrtkovej domácej odvete a zvíťazili 2:1.

Barcelona sa na Old Trafford ujala vedenia v 18. minúte, keď Robert Lewandowski premenil jedenástku po faule Bruna Fernandesa. Domáci sa snažili o odpoveď, ale v prvom polčase narážali na dobre sformovanú obranu súpera. Hostia mohli krátko pred odchodom do šatní zdvojnásobiť náskok po strele Kessieho, ktorú zblokoval Casemiro. United sa podarilo vyrovnať krátko po zmene strán. Fernandes prihral pred šestnástku Fredovi, ten si do nej naviedol loptu a poslal ju presne k žrdi - 1:1. Po hodine hry mal gól na hlave hosťujúci Kounde, de Gea predviedol bravúrny zákrok a vyškriabal loptu na roh. Napokon zahrmelo na opačnej strane po akcii Fernandesa. Dve strely ešte dokázali hosťujúci hráči zblokovať, ale technický pokus Anthonyho už skončil v sieti - 2:1. V závere mohol poslať duel do predĺženia Lewandowski, ale Varane pred bránkovou čiarou odkopol loptu do bezpečia.

Postúpil aj rekordný šesťnásobný víťaz súťaže FC Sevilla. Andalúzania si vydláždili cestu domácim triumfom 3:0 nad PSV Eindhoven, v odvete na pôde holandského súpera im tak neublížila ani prehra 0:2. V závere stretnutia vbehol na ihrisko fanúšik domáceho PSV, ktorý udrel brankára Sevilly Marka Dmitroviča päsťou do tváre a zvalil ho na zem. Srbský brankár vyviazol z incidentu bez zranení a zápas sa napokon dohral po tom, ako výtržníka vyviedli z ihriska.

Juventus Turín sa po domácej remíze 1:1 s FC Nantes predviedol vo Francúzsku v lepšom svetle a vyhral jednoznačne 3:0. K postupu ho už v úvodnej 20-minútovke nasmeroval argentínsky krídelník Angel Di Maria, ktorý poslal hostí do dvojgólového vedenia. Nantes navyše prišlo o vylúčeného stopéra Nicolasa Palloisa a po zmene strán inkasovalo ešte raz. Najlepší hráč zápasu Di Maria skompletizoval hetrik. AS Rím si priviezol do domácej odvety manko 0:1 zo Salzburgu, no ešte do polčasu sa dostal vďaka dvom gólom do postupovej pozície, ktorú si do konca stretnutia udržal.

Duel medzi dánskym Midtjyllandom a Sportingom Lisabon viedol slovenský rozhodca Ivan Kružliak, ktorý v 38. minúte vylúčil domáceho Paulinha. Dánsky tím v tom čase prehrával 0:1. Sporting po domácej remíze 1:1 vyhral u súpera presvedčivo 4:0 a postúpil medzi 16 najlepších tímov súťaže. Bayer Leverkusen prešiel do osemfinále cez rozstrel z 11 m po tom, ako s Monacom doma prehral 2:3, ale na pôde súpera vyhral rovnakým rozdielom.

Žreb osemfinále EL sa uskutoční v piatok o 12.00 h v Nyone. Prvé zápasy tejto fázy sú na programe 9. marca, odvety o týždeň neskôr.