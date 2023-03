De Marco o Chovanovi: Nechcel by som byť v jeho koži. Keby sa to stalo mne, bol by som hotový

Vernon De Marco si chce štvrtkový duel futbalového Slovana s Bazilejom pamätať ako ten, v ktorom "belasí" podali jeden zo svojich najlepších výkonov. V osemfinálovej odvete Európskej konferenčnej ligy (EKL) viedli domáci 2:0, no ich súper po prestávke znížili, v nadstavení vyrovnal po zaváhaní Adriána Chovana a zvládol aj rozstrel (4:1). Spoluhráči brankára podržali a De Marco o to prosí aj fanúšikov.

Hráči Slovana prežívali po zápase obrovské sklamanie a nemali chuť rozoberať ho. De Marco sa v mixzóne zastavil ako jeden z posledných, v jeho tvári bolo vidieť veľké emočné vypätie. "Všetci si tento večer budú pamätať. V prvom rade chcem povedať, že všetci sme ľudia a všetci robíme chyby. Nechcel by som byť v koži Aďa Chovana, neviem, ako by som to zvládal ja, bol by som hotový, úplne bez energie. Viem ho pochopiť, rozumiem mu. Neviem, aké budú dôsledky, ale my musíme byť spokojní s výkonom. Bojovali sme do konca ako jeden tím, na ihrisku sme nechali všetko. Môžeme sa všetci pozrieť do zrkadla, urobili sme všetko, čo sa dalo. Som hrdý na každého, aj na fanúšikov, ktorí boli pri nás až do konca. Táto situácia sa určite otočí a budeme v lige bojovať o titul. Urobíme všetko pre to, aby zostal v Bratislave," uviedol obranca. Chovana v rozstrele nahradil Martin Trnovský, ale tento ťah nevyšiel, keďže inkasoval štyrikrát, pričom za Slovan sa presadil len Lucas Lovat.

Slovan išiel rýchlo do vedenia, v 10. minúte otvoril skóre Malik Abubakari. O sedem minút neskôr pridal druhý gól Juraj Kucka a hostia potom museli otvoriť hru. "Belasí" mali do konca polčasu niekoľko brejkových situácií, kedy mohli zlomiť súpera, ale to sa im nepodarilo a po prestávke už dali góly len hráči Bazileja. "Bol som presvedčený, že ani po góle v nadstavenom čase nemôžeme prehrať. Dali sme do hry veľké srdce a všetky sily. Boli sme silní na lopte, boli sme nebezpeční, mali sme veľa šancí. To, že postúpil Bazilej nie je po športovej stránke spravodlivé. Ale chcem poprosiť fanúšikov, aby nás povzbudili a aby pochopil, že aj toto prináša futbalový život," dodal De Marco.

A hoci sklamanie hráčov bolo obrovské, obranca Slovana si chce tento duel pripomínať v opačnom garde: "Nechcem to brať tak, že sme prehrali a nepostúpili. Chcem to brať ako jeden z najlepších zápasov, aké som za Slovan odohral. Chcem si to pamätať ako jeden z najlepších výkonov. Napísali sme nejakú históriu klubu, to tu nebolo dlhé roky. Musíme si to vážiť. Sme už nachystaní na ligu, od zajtra musíme myslieť inak. Chceme to dotiahnuť do konca."

Viacerí hráči po prehre neudržali slzy, emócie lomcovali na tlačovej konferencii aj trénerom Weissom. De Marco priblížil, čo sa dialo po zápase v kabíne: "Boli tam emócie, ale podržali sme sa. Boli sme na ihrisku ako tím a my ako tím musíme pokračovať. My sme ako tím silný, máme hráčov z niekoľkých krajín, takže opäť nájdeme cestu, ako nasadnúť na tú istú loď a ako spolu pracovať. Podržal nás aj tréner, už pred zápasom nám povedal, že to je odmena za našu prácu. Zaslúžili sme si postúpiť. Pracovali sme veľmi veľa aj po mentálnej stránke. Ľudia to nevidia, ale v klube sa pracuje od rána do večera a odovzdávame všetko. Je len v našich rukách, ako reagujeme na situácie. Aďa Chovana podržíme, cíti sa z nás najhoršie. Sme sklamaní, ale je to život a stane sa to. Sme len ľudia."