Rím - Taliansky klub ACF Fiorentina požaduje od Európskej futbalovej únie (UEFA) tvrdý zásah proti West Hamu po tom, čo fanúšikovia anglického tímu zasiahli vo finále Európskej konferenčnej ligy v Prahe jej kapitána Cristiana Biraghiho do hlavy.

Tridsaťročného ľavého obrancu trafili po polhodine hry do zadnej časti hlavy plastové poháre a utrpel hlbokú ranu, ktorá si vyžiadala osem stehov. "Fiorentina dôrazne odsudzuje to, čo sa stalo nášmu kapitánovi. Je to neprijateľné správanie, ktoré odviedlo pozornosť hráčov od futbalu pre obavy o ich bezpečnosť. Sme si istí, že UEFA tento incident dôkladne prešetrí a potrestá osoby zodpovedné za tento čin," uviedol klub vo vyhlásení po prehre 1:2.