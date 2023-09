Slovenský futbalista Július Szöke si po štvrtkovej odvete play off Európskej ligy odniesol dva cenné skalpy. Prvým bol triumf nad Slovanom Bratislava 6:2, ku ktorému prispel aj gólom, druhý získal po zápase, keď dostal vytúžený dres od Juraja Kucku.

Dvadsaťosemročný stredopoliar pôsobí od roku 2016 v zahraničí, postupne sa cez kazašský Šachter Karagandy, bieloruský Šachťor Soligorsk a izraelský klub Ironi Kirjat Šmona dostal do Arisu Limassol. Netají sa však, že je fanúšik Slovana a pozorne sledoval jeho púť v európskych súťažiach aj v uplynulých sezónach. Keď Aris narazil na "belasých" v play off Európskej ligy, Szöke mal radosť nielen z toho, že si zahrá proti krajanom, ale aj preto, lebo v drese slovenského majstra pôsobí Juraj Kucka. A to je hráč, ktorého považuje futbalista Limassolu za svoj vzor.

Vymeniť dres s kapitánom Slovana si chcel hráč cyperského majstra už na Tehelnom poli, no tréner Špilevski ho vystriedal v 77. minúte a po zápase na seba na trávniku nenarazili. Vytúžená chvíľa pre Szökeho prišla vo štvrtok na limassolskom štadióne Alphamega. "Ďuro prišiel sám za mnou. Chcel aj on môj dres, čo ma teší. Splnil sa mi jeden zo snov, som rád, že bol taký milý. Veľmi si to cením," povedal pre TASR slovenský stredopoliar.

O tom, že Szöke fandí Slovanu, vedel aj tréner Weiss, ktorý na tlačovke v Bratislave uviedol, že ako hráč je nenápadný, no veľmi cenný. "Ja som počul, čo povedal tréner Weiss. Teší ma to. Zachytil som, že sa na moju adresu vyjadril aj Juro. Bolo mi počas zápasu hlúpe pýtať si dres, lebo výsledok bol aký bol, sám by som bol nervózny. Ale bol milý a sám prišiel a dal mi ho. Naozaj si to veľmi cením," dodal Szöke pre TASR.

Aris sa vďaka triumfu dostal do skupinovej fázy Európskej ligy, jeho hráči netrpezlivo čakali na piatkový žreb. Naraziť môžu aj napríklad aj na slávny FC Liverpool, Szöke však nemá tento tím veľmi v láske. "Nemám ich rád, tak nech prídu a rozdáme si to s nimi. Ja som fanúšik Arsenalu," uzavrel s úsmevom.