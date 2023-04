Miláno - Mnohými milovaní a zároveň mnohými nenávidení Zlatan Ibrahimovič sa v centre mesta módy ukázal na luxusnom Ferrari. Spoločne so svojou manželkou Helenou Segerovou boli spozorovaní sa voziť na tejto parádnej mašine v srdci Milána.

Švédska ikona Zlatan Ibrahimovič si v tohtoročnej sezóne moc nezahral. Postupne sa vracia do kádra Milánskeho AC, no napriek tomu nemá problém vybehnúť s manželkou do centra Milána. Napriek Zlatanovej neúčasti sa milánskemu AC v Lige majstrov naozaj darí, rossoneri sa prvýkrát od roku 2007 prebojovali do semifinále LM.

Zlatan počas svojej kariéry vyhral už takmer všetko, no slávna "ušatá" trofej mu ešte stále chýba a pravdepodobne ju ani nikdy nezíska. Napriek tomu, že Milánčania sa prebojovali až do semifinále a ich šance na legendárny triumf sa stále zvyšujú, tak práve Ibrahimovič neodohral za červeno-čiernych ani len minútu. Zlatan nebol zaradený na súpisku LM ani v septembri a ani vo februári. Zčoho vyplýva, že aj keby Miláno vyhralo LM, tak by Zlatan svoju medailu nezískal.