Ďalší do partie: Neymar prestupuje do Saudskej Arábie. Al-Hilal ho zobral namiesto Mbappého

Podľa športového magazínu L'Équipe by mal 31-ročný útočník dostať zmluvu na dve sezóny a PSG by mal zaňho zinkasovať 90 miliónov eur.

Brazílsky futbalista Neymar je údajne pripravený prestúpiť z Paríža Saint-Germain do saudského klubu Al-Hilal. Podľa športového magazínu L'Équipe by sa mali posledné detaily dotiahnuť v pondelok.

Podľa saudských médií Neymar a PSG súhlasili so všetkými podmienkami ponuky, ktorú predložil Al-Hilal. Podľa toho by mal 31-ročný útočník dostať zmluvu na dve sezóny a jeho doterajší klub by mal zinkasovať 90 miliónov eur. Brazílčana údajne čaká už len lekárska prehliadka.

Kreatívny ofenzívny hráč prišiel do Paríža z Barcelony v roku 2017. Prestupová čiastka bola vtedy rekordných 222 miliónov eur. Al-Hilal sa údajne nedávno snažil získať aj ďalšieho špičkového útočníka Kyliana Mbappého z PSG a ponúkol zaňho rekordných 300 miliónov eur.