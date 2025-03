Znie to ako zápletka zo špionážneho trileru, ale stalo sa to aj v skutočnom živote. Ruskí špióni používali videá Cristiana Ronalda na YouTube na posielanie kódovaných správ do Moskvy. Šokujúca pravda vyšla najavo, keď bol nenápadný nemecký pár odhalený ako agenti Kremľa.

