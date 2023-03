Cristiano Ronaldo otvorene o temnom období: Bolo to ťažké, stal som sa však lepším človekom

Koniec minulého a začiatok nového roka nepatril len majstrovi sveta Lionelovi Messimu, ale rušno bolo aj okolo Cristiana Ronalda.

Posadenie na lavičku náhradníkov, kontroverzné interview a nečakaný prestup do Saudskej Arábie. Toľko v skratke o Ronaldovom živote v posledných mesiacoch.

V Manchestri United už bol nepotrebný. Portugalčan si predstavoval určite inak svoje druhé pôsobenie na Old Trafford. Nezhody s trénerom Erikom ten Haagom a problémy v súkromí zariadili, že Ronaldova výkonnosť nedosahovala takú úroveň, akú holandský kouč "červených diablov" vyžadoval. "Keď sme na vrchole, často nevidíme, čo je tam dole. Priznávam, bolo to zlé obdobie mojej kariéry. Práve v týchto chvíľach som zistil, kto je naozaj na mojej strane a stal som sa lepším človekom," uviedol reprezentačný kapitán Portugalska k odchodu z Anglicka.

Po prestupe do saudskoarabského Al Nasr našiel opäť streleckú formu, avšak v lige, ktorá je kvalitatívne na oveľa slabšej úrovni ako európske súťaže, sa to očakávalo: "Nebudem klamať, futbal v Saudskej Arábii nie je na úrovni Premier League, ale som aj tak príjemne prekvapený. Ak budú pokračovať podľa plánu, za niekoľko rokov to môže byť jedna z piatich najlepších líg na svete," prekvapil vyjadrením.

Ronaldo strelil v úvodných ôsmich vystúpeniach v novej destinácii 9 gólov a s Al Nassr bojuje o titul Saudskej Arábie.