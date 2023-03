Kráľovský zárobok nie je všetko! Ronaldovi zamestnanci si prídu mesačne na 6000€. Nemusia sa starať ani o žiadne výdavky, ale má to jeden háčik.

Pracovať pre jedného z najlepších futbalistov histórie nie je vôbec jednoduché. Nazrieť do jeho sveta znamená, že sa musíte držať niekoľkých bizarných pravidiel.

Každý pracovník musí podpísať „zmluvu o smrti“, povinnosť nehovoriť nič o živote Portugalčana najmenej 70 rokov po jeho smrti. Pracovníci nesmú hovoriť o svojom pracovnom dni mimo jeho sídla.

To môže odradiť veľa ľudí. Ronaldo a Georgina ešte stále nenašli vhodného kandidáta na rodinného kuchára. Aj napriek lákavému platu, si všetci dobre premyslia, či sa chcú Cristianovi zaviazať takým spôsobom, akým to vyžaduje on.

Nemecký denník Der Spiegel priniesol informáciu, že zamestnanec u Ronaldovcov je niečo viac. Nerieši len svoje povinnosti, no rodina slávneho futbalistu s ním rozoberá všetko ako s plnohodnotným členom domácnosti. Aj preto nesmie nikto vynášať informácie o tom, ako to vyzerá a funguje u Cristiana Ronalda doma.