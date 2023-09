Keď v júni kúpila firma Viagem český treťoligový klub Ústi nad Labem, tak sľúbila, že v meste vyvolá futbalovú horúčku. Začína sa im to vďaka nastavanej neobvyklej stratégii dariť.

Majiteľ Viagemu a teraz prezident klubu Přemysl Kubáň, viceprezident Martin Prokeš a obchodný riaditeľ Viagemu Matěj Svojše sa do toho pustili s veľkou vervou. Rozdali zadarmo 1000 permanentiek, reportérku v klube bude robiť česká vicemiss 2020 Valeria Herianová a do tímu pritiahli ostrieľaných harcovníkov ako Mareš, Kučera či Zoubalý.

Čerešnička na torte však prišla ešte jedna. Trio Kubáň, Svojše a Proke zverejnilo video, na ktorom sa rozprávajú o neodolateľnej ponuke. Otec Martina Podhájskeho im sľúbil 500-tisíc českých korún za to, že postavia jeho syna v majstrovskom zápase na 10 minút. „Futbal nehral. Čo viem, len Fifu na počítači. Na druhej strane som nevidel pol milióna váľať sa na zemi. Keď mi ho niekto dá, nechám nastúpiť kohokoľvek,“ hovorí vo videu Kubáň. Martin Podhajský je študent práva, ktorý pracuje pre Viagem ako manažér hostesiek. Síce je to sympaťák, ale futbalistu nepripomína ani náhodou. Plné líca to len potvrdzujú. "Budeme viesť 3:0, dáme ho na desať minút do útoku, bude striedať Mareša," robil scenáre prezident klubu Kubáň. „Pôjde na tréningy, pripraví sa,“ pritakával Svojše. „Ak je jeho otec taký blázon, že nám dá za desať minút päťstotisíc… Sorry, nemáme žiadnych sponzorov,“ zopakoval Kubáň.

Martin Podhájsky nikdy nehral futbal, ale v Ústi nad Labem mu doprajú desať minút za pol milióna. Zdroj: Instagram

Že to nebola len také krčmové reči, ako to na videu vyzerá, potvrdzuje aj fakt, že Podhájskeho zaregistrovali ako hráča a na lavičke by mal sedieť už v prvom domácom zápase. Na jeseň by mal začať trénovať a podľa slov dostane priestor v jarných stretnutiach, keď Ústi hrá prvých sedem zápasov v rade na domácej pôde. Ako to nakoniec dopadne, sa necháme prekvapiť.