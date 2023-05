FOTO Sparta získala český titul: Na pumpe rozpútali peklo, zatvárali sa do chladničiek

Stalo sa už folklórom, keď po získaní majstrovského titulu u súpera, sa po ceste čerství majstri zastavia na pumpe, aby doplnili zásoby. Nový majster českej Fortuna ligy Sparta Praha neurobila výnimku a vymietla hneď prvú čerpaciu stanicu na ceste z Uherského Hradišťa.

Sparte stačila na spečatenie titulu aj bezgólová remíza so Slováckom 0:0. Klub z Letnej vybojoval 13. titul v rámci najvyššej českej súťaže. Celkovo je to pre "rudých" 34. primát v klubovej histórii, rátajúc aj úspechy v rámci československej ligy. V novom ročníku bude Sparta účinkovať v Lige majstrov, začne v 2. predkole. V drese Sparty sa z ligového prvenstva teší aj dvojica slovenských legionárov Lukáš Haraslín a Adam Goljan. Prvý menovaný nebol proti Slovácku v kádri, Goljan sledoval duel z lavičky náhradníkov. Už na ihrisku a strhli oslavy, keď hosťujúci fanúšikovia vtrhli na hraciu plochu a svojich miláčikov vyzliekli z dresov a tí zostali len v spodnej bielizni. Našťastie už mali pripravené majstrovské tričká, ktorá v šatni kompletne zmáčali šampanským. Haraslín síce nebol v kádri, ale na zápas cestoval a aj on sa stal ústrednou postavou šialených osláv. Po nich dostali hráči Briana Priskeho dva dni voľno.