PRAHA – Český futbalista a bývalý reprezentant Adam Hloušek (34) nemá ani cent. Napriek tomu, že hrával v Nemecku, Poľsku a aj národný výber, tak dlhuje obrovské peniaze. Ide o čiastku, ktorá sa blíži k miliónu eur. Najnovšie ho dokonca nikto nevie nájsť.

Na problémy futbalového univerzála, ktorý je momentálne na súpiske Zlína a je na listine zranených hráčov, tak trochu nechtiac upozornil jeho tréner Pavel Vrba. „Ja ani neviem, kde Hloušek je. Či na maródke, alebo v Brazílii na pláži. Videl som ho na začiatku roka a potom sa stratil. Odvtedy ho niekto hľadá. A ja to nie som,“ povedal kouč na adresu zraneného hráča.



Onedlho na to vyplávali na povrch Hloušekove finančné problémy, ktoré siahajú do astronomických výšin. V Zlíne naňho mali dokonca podľa českých médií na tréningu čakať vymáhači. Český futbalista si narobil obrovské množstvo pôžičiek. Najväčšiu čiastku, sumu približne 318-tisíc eur dlhuje niekdajšiemu spoluhráčovi zo Slavie Praha, kolegovi z reprezentácie a teraz stopérovi Sparty Ondřejovi Čelůstkovi. Hloušek si ale okrem bánk a pochybnejších inštitúcií požičiaval veľké peniaze aj od ďalších futbalových parťákov.



Okrem toho neplatil sociálne a zdravotné poistenie, dokonca ani dane a veľký dlh má aj v Poľsku, kde hrával. Tam má navyše evidované bankové pôžičky vo výške ďalší vyše 300-tisíc eur. Doslova, kam prišiel, tak si narobil dlhy. Momentálne podľa médií dlží až neuveriteľných 847-tisíc eur. Podľa informácií Blesku je najväčším dôvodom týchto dlhov to, že podľahol hazardu. Predovšetkým v športových stávkach.