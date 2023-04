Madrid - Tréner futbalistov Realu Madrid Carlo Ancelotti sa po utorňajšej ligovej prehre na ihrisku Girony 2:4 ospravedlnil fanúšikom. Jeho tím síce zotrval na priebežnom 2. mieste La ligy, no neznížil stratu na Barcelonu, ktorá naďalej vedie o 11 bodov a má jeden zápas k dobru.

"Našich fanúšikov táto prehra ranila a my sa im za to ospravedlňujeme."

Podľa španielskych médií môže byť prehra Realu v Girone kľúčová v boji o titul. Barcelona odohrá do konca súťaže ešte osem zápasov, najbližší už v stredu 26. apríla na ihrisku Vallecana. Real v Girone doplatil na zaváhania v defenzíve a domáci, predovšetkým štvorgólový útočník Valentin Taty Castellanos, predviedli vysokú efektivitu. Z piatich striel na bránku vyťažili štyri góly. "Máme výnimočnú kvalitu, ale tá musí byť podložená dobrou defenzívnou prácou, ktorú sme dnes nepredviedli. Ak tomu hráči nerozumejú, tak im to budem opakovať každý deň. Náš tím bol od začiatku nervózny a potom stratil kontrolu nad zápasom," povedal Ancelotti.

Jeho tím čakajú počas nasledujúcich siedmich dní ligové zápasy s Almeriou a Realom Sociedad. Potom nastúpi vo finále Copa del Rey proti Osasune a 9. mája absolvuje prvý semifinálový zápas Ligy majstrov proti Manchestru City. "Vedzte, že na finále pohára a semifinále LM budeme pripravení," odkázal Ancelotti.

Girona potvrdila, že to na Real vie. V úvodnom vzájomnom zápase sezóny 2022/2023 remizovala na jeho ihrisku 1:1, vo februári 2019 na ňom zvíťazila 2:1.

Castellanos, ktorý prišiel do Girony v lete 2022 na hosťovanie z New Yorku, mal doteraz na konte sedem gólov, pričom ani v jednom zápase neskóroval viac než raz. Pred súbojom s Realom sa vrátil do zostavy svojho tímu po tom, čo si odpykal jednozápasový dištanc. "Je sen skórovať proti Realu Madrid, ktorý je jeden z najlepších tímov na svete. Avšak skórovať štyrikrát, to som si nikdy nevedel ani predstaviť. Bol to večer snov," povedal 24-ročný Argentínčan. Španielske médiá uviedli, že Castellanos je prvý hráč od roku 1947, ktorý strelil v zápase španielskej ligy štyri góly Realu Madrid. Vtedy sa to podarilo hráčovi Ovieda Estebanovi Ecchevarriovi. Štyri góly proti Realu strelil aj poľský útočník Robert Lewandowski z Borussie Dortmund v Lige majstrov v roku 2013.