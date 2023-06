Benzema opustí po sezóne Real Madrid a ukončí impozantnú éru: Navždy to bude jeho domov!

MADRID - Karim Benzema opustí po skončení tejto sezóny Real Madrid. Španielsky futbalový veľkoklub v nedeľu uviedol, že francúzsky útočník súhlasil s dohodou, ktorá ukončí jeho žiarivú éru v tomto tíme.

Tridsaťpäťročného Benzemu tento týždeň spájali s lukratívnym prestupom do Saudskej Arábie. Ešte v sobotu tréner Madridu Carlo Ancelotti povedal, že o budúcnosti hráča v Madride niet pochýb. "Real Madrid a náš kapitán Karim Benzema sa dohodli, že ukončia jeho skvelú a nezabudnuteľnú éru hráča v našom klube. Chceme preukázať svoju vďačnosť a lásku k niekomu, kto je jednou z našich najväčších legiend," uviedol Real vo vyhlásení.

Tridsaťpäťročný útočník je v Reale Madrid od roku 2009 a získal s ním päť titulov v Lige majstrov, štyri v domácej súťaži a tri Španielske poháre. "Karim prišiel do Realu v roku 2009, keď mal iba 21 rokov. Bol kľúčovým hráčom tohto zlatého obdobia našej histórie. V našom drese odohral 647 zápasov a dal 353 gólov. Bol príkladom správania a profesionality reprezentujúcich hodnoty nášho klubu. Je to jedna z najväčších legiend nášho klubu a svetového futbalu. Real Madrid vždy bol a vždy bude jeho domovom a jemu a celej jeho rodine želáme to najlepšie v tejto novej etape jeho života," dodal klub.

Vedenie Realu v sobotu potvrdilo, že klub opustia v lete aj Eden Hazard, Marco Asensio a Mariano Diaz.