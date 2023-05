Bývalý hráč Manchestru United podpísal zmluvu s austrálskym klubom minulý rok, no nenaplnil očakávania a v tamojšej najvyššej súťaži A-League nedal ani jeden gól.

Portugalský futbalista Nani opúšťa tím Melbourne Victory, za ktorý stihol odohrať len desať ligových zápasov. Bývalý hráč Manchestru United podpísal zmluvu s austrálskym klubom minulý rok, no nenaplnil očakávania a v tamojšej najvyššej súťaži A-League nedal ani jeden gól. Jeho pôsobenie u protinožcov definitívne ukončilo vážne zranenie kolena.

"Klub by sa rád poďakoval Nanimu za jeho prínos a želá mu všetko najlepšie do budúcnosti," uviedlo vedenie Victory vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. Tridsaťšesťročný krídelník prišiel do Austrálie po pôsobení v Benátkach. Okrem Manchestru United, s ktorým štyrikrát vyhral anglickú Premier League, obliekal počas kariéry aj dresy Sportingu Lisabon, Fenerbahce Istanbul, Valencie, Lazia Rím či Orlanda City. Na konte má 112 štartov a 24 gólov za portugalskú reprezentáciu.

Melbourne Victory obsadilo v tejto sezóne A-League predposledné 11. miesto.