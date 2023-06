Manchester - Dnes je na programe finálový zápas anglického FA pohára, v ktorom sa stretnú dva manchesterské kluby. Cityzens bojujú o získanie slávneho "treblu", na druhej strane United budú chcieť pridať do svojej zbierky druhú pohárovú trofej v tohtoročnej sezóne.

Do finálového zápasu vstupujú Guardiolovci v pozícii favorita. Po fantastickom závere sezóny majú veľkolepú možnosť získať svoju druhú trofej v tohtoročnej sezóne a o týždeň neskôr budú bojovať o svoju prvú trofej LM v histórii klubu. Do zápasu je plne pripravený aj Erliing Haaland, ktorému sa proti United značne darí.



V prvom ligovom stretnutí nastrieľal do siete United hattrick, no ich druhé vzájomné stretnutie dopadlo lepšie pre zverencov holandského kouča Erika ten Haga. Červení diabli zvíťazili na Old Trafford 2:1 a rozhodujúce góly strelili hviezdy United Marcus Rashford a Bruno Fernandés. Zápas je programe dnes o 16:00 nášho času.