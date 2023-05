Londýn - Futbalisti FC Southampton po 11 rokoch vypadli z anglickej Premier League. Pred zrakom britského premiéra Rishiho Sunaka prehrali v 36. kole najvyššej anglickej súťaže s Fulhamom 0:2 a definitívne stratli šancu na záchranu.

Southampton utrpel 24. prehru v sezóne a zostúpil do Championship. "Uvedomovali sme si, že sme sa dostali do veľmi zložitej situácie. Ak sa obzriem za celou sezónou, musím konštatovať, že sme neurobili dostatok pre to, aby sme sa udržali medzi elitou. Je to zlyhanie jednotlivcov i celého klubu," uviedol pre akreditované médiá stredopoliar James Ward-Prowse.

Manchester United zdolal Wolverhampton v Premier League štvrtýkrát za sebou a posilnil si šance na účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2023/2024. "Červení diabli" sa ujali vedenia v 32. minúte zásluhou Anthonyho Martiala. V nadstavenom čase druhého polčasu pridal poistku striedajúci Alejandro Garnacho, ktorý si vyslúžil po zápase veľkú pochvalu od trénera Erika ten Haga.

"Každý mal možnosť vidieť, čo znamená Garna pre náš klub. Po svojom príchode na ihrisko robil správne veci a v závere vsietil krásny gól. Určite mu dodá veľa sebavedomia. Je to talentovaný hráč, ktorý dozrieva. V tejto sezóne urobil obrovský progres a vždy keď nastúpi, má veľký vplyv na hru celého mužstva. Teší ma, že dokážeme do tímu úspešne zapracovať mladých hráčov," povedal holandský kouč.

Newcastle vďaka dvom gólom Calluma Wilsona z pokutových kopov otočil vývoj duelu v Leedsi, no domácim sa napokon podarilo vyrovnať na 2:2. Záver zápasu poznačil incident, pri ktorom jeden z fanúšikov "svätcov" sotil trénera hostí Eddieho Howea do oblasti hrudníka. Od vedenia klubu dostane doživotný zákaz navštevovať zápasy Southamptonu.

"V záverečných minútach to bol na ihrisku chaos, nad ktorým sa mi rozum zastával. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo dotiahnuť stretnutie do víťazného konca. Všetko je otvorené. Zostávajú nám ešte tri zápasy a ak si chceme vybojovať miestenku v Lige majstrov, nesmieme už zakopnúť," zdôraznil Howe. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov, prednosť v bránke Newcastlu opäť dostal Nick Pope.