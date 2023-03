BRATISLAVA - Futbalisti Manchestru United v nedeľnom šlágri anglickej Premier League dostali šokujúci a zahanbujúci debakel od Liverpoolu 0:7. Bola to ich najväčšia prehra za posledných 92 rokov. Fanúšika „červených diablov“ to nahnevalo do nepríčetnosti. Nechutne si to odniesol aj slovenský komentátor Matúš Lukáč.

Asi nikto by nedokázal predpokladať, že po nevídanej prehre Manchestru United s Liverpoolom si frustráciu jedného z fanúšikov „zlízne“ obľúbený moderátor a komentátor športového kanála CANAL+ Sport. Práve Matúš Lukáč sprevádzal divákov pri televíznych obrazovkách týmto prestížnym derby duelom. Po jeho skončení mu prišlo na jeho osobný profil na Instagrame niekoľko výhražných zvukových správ od spomínaného priaznivca. Neboli to však klasické správy s urážkami. V poslednej hlasovej správe ho varoval, že si komentátora nájde a fyzicky mu ublíži.



Na to slovenský moderátor reagoval tak, že spomínané správy zverejnil na jeho profiloch na sociálnych sieťach. „Počúvaj ma sem, vôňu železa ucítiš. Vôňu železa ucítiš vtedy, keď ja prídem do Bratislavy. Takú ti z**b*m po pisku, že zdochneš,“ odkázal mu šokujúco priaznivec „červených diablov“.



Dlhoročný športový moderátor, ktorý momentálne patrí ku česko-slovenskej špičke sa počas svojej kariéry stretol s mnohými prípadmi nevraživosti na jeho osobu. Toto už však bolo za čiarou. „Na správy frustrovaných fanúšikov som po prehratých zápasoch ich obľúbených tímov zvyknutý. Som typ emotívneho komentátora, čiže si rád zakričím pri góle. Futbal je predsa o emóciách. Stalo sa však to, čo sa stalo. Pokiaľ by prišla správa, že som to komentoval zle, prišlo by niekomu, že som zaujatý, tak to beriem. Tá posledná časť hlasovej správy bola ale ďaleko za čiarou a to nie som ochotný akceptovať a tolerovať,“ povedal pre Šport24.sk rozhorčene.



Zatiaľ však nechcel konkretizovať, aké kroky chce podniknúť ďalej a či celá vec pôjde až na políciu. „Zverejnenie týchto nahrávok bol prvý krok a zvažujem druhý.“ Počas spŕšky nechutných atakov a vyhrážok na adresu nášho komentátora sa agresor nevyhol ani jeho rodine, čo je na celej veci najsmutnejšie. „Takéto osobné vyhrážky o ublížení na zdraví som dostal prvýkrát a verím, že aj poslednýkrát. Reči o mojej rodine a teda manželke sú tie najhoršie. Zašlo to do takej roviny, do akej som si ani nevedel predstaviť,“ zdôraznil pre náš portál.



Ozrejmil aj to, prečo si často fanúšikovia pred televíznymi myslia, že daní komentátori nadržiavajú tímom, ktoré práve v jednotlivých zápasoch vyhrávajú. „Zápas by som komentoval rovnako, s rovnakým nasadením a intenzitou, ak by bolo skóre aj opačné. Uvediem príklad. Ak odkomentujem jeden týždeň Tottenham a Chelsea, kde sa nedarí Chelsea, tak mi píšu, že som fanúšik Tottenhamu. O týždeň neskôr som už zas podľa fanúšikov fanúšik Liverpoolu, lebo sa nedarí Manchestru. V mojom prípade je to tak, že mi je úplne jedno, kto ten gól dá. Góly sú korením futbalu, góly sú emócie, ktoré prinášajú radosť a aj smútok,“ vysvetlil.



Lukáč zároveň vyjadril veľkú podporu kolegom novinárom, ktorí čelia takýmto nechutným vyhrážkam pravidelne. „Nechcem si ani predstaviť veci, ktoré riešia kolegovia novinári, ktorí sa venujú politickým témam. Obávam sa, že to majú na týždennom, ak nie dennom poriadku. Klobúk dole pred nimi, že napriek tomu robia svoju robotu ďalej,“ dodal.