Futbalisti Arsenalu remizovali v nedeľnom stretnutí 5. kola anglickej Premier League s Tottenhamom 2:2. Domáci v najstaršom londýnskom derby dvakrát viedli, no remízu zariadil dvojgólový Son Heung-min. "Kanonieri" sú na piatej priečke o skóre za "Spurs".

Arsenal viedol od 26. minúty, keď sa Bukayo Saka presadil na pravom krídle, vystrelil a jeho pokus si zrazil do vlastnej brány Cristian Romero. Domáci mohli po chybe Tottenhamu pridať aj druhý gól, ale Gabriel Jesus svoju šancu nevyužil. Hosťom sa podarilo vyrovnať ešte v prvom polčase. James Maddison našiel kórejského útočníka Son Heung-mina a ten prekonal Davida Rayu.

Mužstvo Mikela Artetu sa po prestávke dostalo opäť do vedenia. Romero zahral v pokutovom území rukou a hlavný rozhodca po prešetrení systémom VAR nariadil penaltu. Saka ju premenil strelou do stredu brány. Hráči Hotspur však dokázali okamžite vyrovnať. Maddison zobral loptu Jorginhovi a prihral úplne voľnému Heung-minovi, ktorý zaznamenal druhý gól v stretnutí. Oba tímy tak zatiaľ v novej sezóne neprehrali.

Liverpool sa vďaka triumfu nad West Hamom 3:1 dostal na druhé miesto. "The Reds" potvrdili úlohu favorita a zdolal siedmy West Ham. Zverenci Jürgena Kloppa viedli od 16. minúty, keď Mohamed Salah premenil nariadenú penaltu. "Kladivári" dokázali pred prestávkou vyrovnať. Čech Vladimír Coufal našiel centrom z ľavej strany Jarroda Bowena, ktorý hlavičkou prekonal brankára Alissona Beckera. Trojbodový zápis pre domácich však v druhom polčase zariadili Darwin Nunez a Diogo Jota. Liverpoolčania si pripísali piaty triumf za sebou.

Skvelý vstup do sezóny potvrdil Brighton, ktorý doma zvíťazil nad Bournemouthom 3:1. Hostia síce viedli po presnom zásahu Dominica Solankeho, no v 44. minúte si Milos Kerkez strelil vlastný gól a upravil na 1:1. Domáci sa dostali do vedenia krátko po začiatku druhého polčasu, keď skóroval Kaoru Mitoma. Japonský reprezentant v 77. minúte pridal aj svoj druhý gól. Bournemouth je s troma bodmi sedemnásty.

Chelsea nedokázala zabodovať naplno v treťom stretnutí za sebou, keď v domácom zápase prehrala s Aston Villou 0:1. Londýnčania hrali od 51. minúty bez vylúčeného Mala Gusta a hostia dokázali početnú výhodu využiť po rýchlom brejku. Moussa Diaby našiel Ollieho Watkinsa a ten prestrelil brankára Roberta Sancheza. Aston Villa je na šiestej priečke, domáci sú až na 14. mieste.