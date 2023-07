Francúzsky futbalista William Saliba podpísal novú štvorročnú zmluvu s Arsenalom Londýn. Dvadsaťdvaročný obranca zarobí ročne 10 miliónov libier (8,5 mil. eur).

Saliba bol v uplynulom ročníku oporou defenzívy "kanonierov". Desať kôl pred koncom sezóny však utrpel poranenie chrbta. "Predĺžiť zmluvu s Williamom bolo niečo, čo sme chceli urobiť už dlho. V minulej sezóne ukázal kvalitu a dôležitosť pre naše mužstvo. Schopnosti, ktoré má vo svojom mladom veku, sú vzrušujúce. V tejto fáze kariéry má ešte veľa priestoru na rozvoj," uviedol pre agentúru AFP tréner Arsenalu Mikel Arteta.

Saliba prestúpil na Emirates Stadium v roku 2019 z francúzskeho AS Saint Etienne, v ktorom zostal na hosťovaní. Nasledujúce dve sezóny hosťoval v Nice a Marseille a miesto v zostave "Gunners" si vybojoval až v uplynulej sezóne. "Viem, že to pre vás muselo byť zvláštne. Ukázal som sa tu ako hráč, o ktorom nikto nepočul a stále ste ma videli odchádzať na hosťovanie do rôznych klubov. Teraz však viem, že to bol pre mňa najlepší plán. Keď som sa vrátil, tak som sa stal kľúčovou súčasťou tímu. Nedokážem opísať, ako sa tu cítim vďaka vám fanúšikom. Narodil som sa na severe Paríža, ale mužom som sa stal až v severnom Londýne," napísal na Twitteri osemnásobný reprezentant "Les Bleus".