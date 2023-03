Futbalisti Arsenalu urobili ďalší krok na ceste za prvým titulom anglického majstra od roku 2004. V londýnskom derby zvíťazili na pôde Fulhamu 3:0 a na čele tabuľky Premier League si udržali päťbodový náskok pred Manchestrom City. Manchester United doma iba remizoval so zachraňujúcim sa Southamptonom 0:0. Druhé víťazstvo v tomto roku slávil Newcastle United, ktorý zdolal Wolverhampton Wanderers 2:1.

Arsenal rozhodol o triumfe na Craven Cottage už v prvom polčase, keď sa presadili Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli a Martin Ödegaard. Všetký tri góly pripravil Belgičan Leandro Trossard. Piate ligové víťazstvo "kanonierov" za sebou si na tribúne nenechal ujsť ani Mick Jagger, spevák Rolling Stones.

"Som veľmi spokojný, že sme opäť uspeli na pôde súpera a udržali sme si čisté konto. Vsietili sme tri krásne góly. Teší ma, že sa do streleckej listiny zapísali traja rôzni hráči. Leandro mal prsty vo všetkých góloch a sám mohol skórovať, podal výborný výkon," uviedol pre akreditované médiá tréner Arsenalu Mikel Arteta. Slovenský brankár v službách Fulhamu Marek Rodák sledoval zápas z lavičky náhradníkov.

Manchester United natiahol domácu sériu bez prehry na 22 zápasov, no po bezgólovej remíze so Southamptonom zavládlo v tábore "červených diablov" sklamanie. Tréner Erik ten Hag hromžil na rozhodcov, ktorí v 34. minúte vylúčili Casemira. Brazílsky stredopoliar dostal najprv žltú kartu, no po zásahu VAR musel ísť napokon predčasne do kabín. Pre Casemira ide už o druhé vylúčenie po príchode na Old Trafford. Po dueli s Crystal Palace dostal štvorzápasový dištanc.

"Casemiro odohral pred príchodom do Manchestru na európskych trávnikoch vyše 500 zápasov a nikdy nedostal červenú kartu. Teraz ich má v Premier League na konte už dve. Určite sa cez to prenesie, no podstatné je, že rozhodca vylúčením ovplyvnil zápas," zlostil sa holandský kouč. Jeho tím je v tabuľke tretí o dva body pred Tottenhamom Hotspur, ktorý odohral o zápas viac.

Newcastle v bránke bez Martina Dúbravku ukončil šesťzápasovú sériu bez víťazstva vo všetkých súťažiach vďaka gólu striedajúceho paraguajského krídelníka Miguela Almirona zo 79. minúty. "Straky" stále živia šancu na miestenku v Lige majstrov. V tabuľke sú na piatom mieste so štvorbodovým mankom na Tottenham, no majú dva duely k dobru. "Mužstvo ukázalo charakter. Bol som presvedčený o tom, že Miggy Almiron prinesie do našej hry nový impulz. V tejto sezóne už strelil veľa dôležitých gólov," zdôraznil tréner Newcastlu Eddie Howe.