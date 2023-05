Prehra so City bolela, neboli sme to my. Kapitán Arsenalu posiela rivalovi v boji o titul odkaz

Futbalisti Arsenalu sú späť na čele Premier League a ich tréner Mikel Arteta chce, aby si to čo najviac užili. Po výhre v londýnskom derby nad Chelsea 3:1 majú o dva body viac ako druhý Manchester City, no ten má ešte dva duely k dobru.

"Gunners" sa vrátil na víťaznú vlnu po štyroch zápasoch (0-1-3), ktoré výrazne znížili ich šance na zisk prvého titulu od roku 2004. Tie utrpeli najväčšiu štrbinu po prehre s rivalom zo City 1:4. Artetovi zverenci mali ešte pred mesiacom na čele tabuľky osembodový náskok, no teraz sa musia spoliehať na zakopnutie obhajcu trofeje. Hlavný tréner ani jeho hráči však naskladajú zbrane a po dôležitom triumfe nad Chelsea zhodne tvrdia, že budú bojovať až do konca.

"Zostávajú ešte štyri zápasy a my sme momentálne na čele. Nemôžeme vešať hlavy. Po desiatich mesiacoch sme prví a musíme si to užiť, vážiť a maximalizovať naše šance, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať. Tím je späť, chceli sme dokázať, že máme ambície a odhodlanie. Videl som to už v posledných dňoch a na Chelsea sme sa dobre pripravili," povedal Arteta.

Jeho zverenci sa potrebovali "nakopnúť", aby si udržali teoretickú nádej na titul a Chelsea bol pre nich ideálny súper. Zverenci dočasného kouča Franka Lamparda sú v kríze, ťahali sériu piatich prehier vo všetkých súťažiach a nevyhrali osem duelov. Nepodarilo sa im to ani v utorok, keď od začiatku ťahali za kratší koniec. Arsenal rozhodol o svojom triumfe už v prvom polčase, keď sa dvakrát presadil kapitán Martin Ödegaard a na 3:0 zvýšil Gabriel Jesus. Hosťom sa v druhom polčase podarilo už len skorigovať výsledok zásluhou Chukwunonsa Maduekeho.

Arteta po zápase vyzdvihol najmä svojho kapitána, ktorý v 33 ligových dueloch prebiehajúcej sezóny zaznamenal 14 gólov a osem asistencií: "Jeho prínos tímu, vodcovské schopnosti, naozaj som s ním nesmierne spokojný. To, čo dokázal v tejto sezóne, si zaslúži veľkú pochvalu."

Po zápase žiaril spokojnosťou aj samotný Ödegaard. Dvadsaťštyriročný nórsky stredopoliar prišiel do Arsenalu pred dvoma rokmi a postupne sa prepracoval na skutočného lídra tímu na ihrisku i mimo neho. "Prvý polčas bol brilantný. Vybehli sme na ihrisko a ukázali sme úplne iného tímového ducha, ako proti City (1:4). Takže s prvou polovicou som skutočne spokojný, druhá bola trochu chaotická, ale máme tri body a dobré víťazstvo, ktoré sme naozaj potrebovali," uviedol pre Sky Sports.

Arsenal v londýnskom derby nedal Chelsea šancu a vyhral 3:1. Zdroj: getty images

Ödegaard priznal, že po prehre so City, ktorá môže byť rozhodujúca v boji o titul, boli všetci v tíme veľmi sklamaní: "Bolelo to. No to sklamanie a hnev sme využili, aby sme sa vrátili v tomto zápase. Môžete prehrať, ale ide o to, akým spôsobom ste prehrali. Neboli sme to my, to bolo to najbolestivejšie. A proti Chelsea sme to chceli zmeniť. Stále máme šancu, budeme veriť a bojovať až do konca."

Kým Arsenal bojuje o prvé miesto, Chelsea len o prvú desiatku a v uplynulých dueloch sa jej v tom nedarí. Nepomohol ani návrat klubovej legendy Franka Lamparda, pod ktorým "The Blues" prehrali všetkých šesť duelov so skóre 2:12. "Hrali sme zle v prvom polčase a to rozhodlo o výsledku. Boli sme príliš pasívni, nedostávali sme sa cez ich pressing. Tieto veci nezmeníme cez noc, no musíme to spraviť čo najrýchlejšie, lebo už cez víkend nás čaká ďalší zápas," povedal pre BBC.

Chelsea figuruje až na 12. mieste tabuľky, no oproti najbližším súperom odohrala o zápas menej. "Nie sme v dobre pozícii, je to pre všetkých ťažké. Musíme sa s tým však zmieriť a zobrať na seba zodpovednosť. I keď sme všetci sklamaní, my, fanúšikovia, klub. Momentálne je to najhoršia šnúra, odkedy som prišiel do klubu. Máme ešte päť zápasov, aby sme to zmenili," povedal kapitán Cesar Azpilicueta, ktorý hrá za Chelsea od roku 2012.