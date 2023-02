Futbalisti Chelsea prehrali v 25. kole anglickej Premier League v derby na pôde Tottenhamu a natiahli nepriaznivú sériu. Mestskému rivalovi podľahli 0:2 a v novom roku majú v deviatich ligových dueloch na konte iba 7 bodov z možných 27. Londýnsky klub nedokázal zvíťaziť už šesť zápasov a v tabuľke figuruje na 10. priečke so ziskom 31 bodov.

Prvá komplikácia pre Chelsea prišla v 18. minúte, keď musel striedať Thiago Silva. Kľúčovému obrancovi nepríjemne prisadol nohu domáci kapitán Harry Kane. V závere prvého polčasu rozpútal Hakim Ziyech faulom na Richarlisona strkanicu. Medzi viacero hráčov prišiel aj domáci Emerson, ktorý ramenom postrčil Ziyecha do chrbta. Marocký stredopoliar mu chcel postrčenie opätovať a zasiahol ho dlaňou do tváre. Rozhodca Stuart Attwell vyhodnotil situáciu žltým napomenutím pre Emersona a Kaia Havertza. Následne však začal komunikovať s VAR a ukázal Ziyechovi červenú kartu. Napokon svoje rozhodnutie odvolal a zmenil na žltú kartu, čo bolo v kontexte kartového zákroku na Richarlisona a úderu do oblasti tváre prekvapivé.



Pár sekúnd po zmene strán sa prvýkrát menilo skóre. Kepa Arrizabalaga vyrazil pokus Emersona a loptu chcel do bezpečia upratať Enzo Fernandez. Jeho odkop však smeroval stredom ihriska, čo využil odchovanec klubu Oliver Skipp a pripísal si prvý gól v drese Tottenhamu. V 82. minúte rozhodol o triumfe domácich osemnástym ligovým gólom Kane. "Našou túžbou bolo zvíťaziť, odohrať skvelý zápas a bojovať o každú loptu. Sme šťastní za fanúšikov, a samozrejme za Antonia, ktorý je stále doma," povedal asistent trénera Cristian Stellini, ktorý dočasne vedie Tottenham. Návrat hlavného kouča Antonia Conteho, zotavujúceho sa z operácie žlčníka, sa očakáva v priebehu tohto týždňa.



Chelsea strelila v deviatich tohtoročných zápasoch PL len 4 góly. Spolu s prehrami v FA Cupe a v osemfinále Ligy majstrov má v jedenástich dueloch nelichotivé skóre 4:13. Aktuálne desiaty tím strelil za uplynulých 560 oficiálnych minút v lige iba jeden gól a séria bez presného zásahu trvá 254 minút. "Ak výsledky nie sú dostatočne dobré, nemôžete sa večne spoliehať na podporu. Nie som spokojný. Beriem za za to plnú zodpovednosť," povedal Potter.



Jeho tím hľadá strelca, keďže Havertz, Mason Mount ani Raheem Sterling nie sú hráči, v ktorých môže Chelsea nájsť pravidelného zakončovateľa na úrovni 15 až 20 gólov za sezónu. Mužstvu nepomohli ani vysoké investície do nových posíl v zimnom prestupovom období.