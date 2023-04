Londýn - Futbalisti Arsenalu Londýn si výrazne skomplikovali púť za titulom v anglickej Premier League. Vedúci tím remizoval v úvodnom zápase 32. kola s posledným Southamptonom 3:3. V tabuľke bol po piatku stále prvý s náskokom päť bodov na Manchester City, no jeho hlavný súper mal dva zápasy k dobru.

Pozícia "kanonierov" v tabuľke mohla byť ešte horšia, no v hektickom závere sa im podarilo aspoň dvoma presnými zásahmi v priebehu troch minút zmazať dvojgólové manko a vybojovať bod. "Samozrejme, nie sme spokojní s výsledkom. Sťažili sme to sami sebe. Keď trikrát inkasujete, navyše po takých nedbalostiach, je ťažké zvíťaziť. Som však rád za to, ako mladí chlapci zareagovali," zhodnotil duel tréner domácich Mikel Arteta podľa AFP.

Londýnčania posadili súpera na koňa už v prvej minúte, keď urobil hrúbku brankár Aaron Ramsdale. Počas rozohrávky poslal loptu Carlosovi Alcarazovi a ten darom nepohrdol. Ešte pred uplynutím štvrťhodiny stratili loptu pre zmenu hráči v strede poľa a rýchly protiútok premenil bývalý hráč "gunners" Theo Walcott.

Nádej na prvý domáci titul od roku 2004 držia Arsenalu predovšetkým útočníci. Gabriel Martinelli si pripísal svoj 15. gól v sezóne, Martin Ödegaard a Bukayo Saka zvládli veľký tlak v závere v 88. respektíve 90. minúte. "Boli sme dolu, no moji zverenci prejavili väčšiu túžbu po triumfe, než ktokoľvek iný. Videl som ich bojového ducha už v šatni cez prestávku a v druhom polčase bola radosť na nich pozerať. Je však zrejmé, že musíme hrať oveľa lepšie v defenzíve. Stále nie je koniec, máme pred sebou ešte šesť duelov," pripomenul Arteta.

Z ofenzívnych hráčov Arsenalu nedokázal rozvlniť sieť iba Gabriel Jesus, hoci šancí mal bývalý hráč City viacero. "Veľa vecí sa teraz deje. Nechceme však po tomto stretnutí hovoriť negatívne, stále sme v dobrej pozícii. Premier League je ťažká a stále odvádzame výbornú prácu. Občas sa nám niečo podarí, inokedy nie, stále však musíme zostať súdržní," odmietol hodiť flintu do žita po tretej remíze za sebou Brazílčan podľa BBC.com.

Southampton by v skoršej fáze sezóny remízu na ihrisku Arsenalu bral, no po takomto priebehu pocítil trpkosť. Zo zápasu si však môže odniesť pozitívne veci, stále je posledný, no čiara zostupu nie je ďaleko. "Od úvodu sme ukázali, že chceme získať tri body. Bolo to z našej strany dobré predstavenie. Sme veľmi sklamaní, že nemáme tri body, no ukázali sme charakter. Proti Arsenalu bolo ťažké udržať vysoké tempo, veď má alternatívy na každom jednom poste," skonštatoval kouč juhoanglického klubu Ruben Selles.

Arsenal čaká najbližšie pravdepodobne kľúčový duel sezóny. S Manchestrom City sa stretne v zápase 33. kola už v stredu 26. apríla na jeho pôde.