Na Old Trafforde sa bude hrať Liga majstrov, Ten Hag: Patríme tam

Manchester - Futbalisti Manchestru United nebudú v budúcej sezóne chýbať v Lige majstrov. Definitívne o tom rozhodli vo svojom predposlednom vystúpení v tejto sezóne Premier League, vo štvrtkovej dohrávke 32. kola zdolali doma Chelsea hladko 4:1.

Tréner Erik ten Hag tak po príchode z Ajaxu Amsterdam minulé leto svoju úlohu splnil, hoci sezóna sa nie vždy vyvíjala podľa jeho predstáv. Prvý polrok klub poznačila sága o odchode Cristiana Ronalda, na jar si United pripísali niekoľko nelichotivých výsledkov. Tradičnému rivalovi Liverpoolu podľahli 0:7, v mestskom derby City 3:6. Napokon si však zapíšu lepšie umiestnenie, než v predchádzajúcom ročníku, v ktorom obsadili 6. priečku. "Tento klub patrí do Ligy majstrov. Nie je však jednoduché sa tam dostať. Liga je veľmi silná, mnoho mužstiev bojuje o najvyššie priečky," skonštatoval Ten Hag, ktorý si uvedomuje, že priaznivci klubu očakávajú viac. "Máme na čom stavať, no musíme zvýšiť štandard. Cez leto nás čaká veľa práce a to nielen s týmito hráčmi, ale aj pri prestupových rokovaniach. Ak chceme hrať na tej úplne najvyššej úrovni, potrebujeme lepších hráčov," priznal Holanďan podľa AFP.

Na Old Trafforde sa tento rok dočkali po šiestich rokoch trofeje, keď triumfovali v Ligovom pohári a v sezóne môžu získať dokonca dve. Vo finále FA Cupu ich 3. júna čaká úspešný obhajca anglického titulu City. United dúfajú, že duel nebude musieť vynechať brazílsky krídelník Antony, ktorý sa v súboji proti Chelsea zranil a po polhodine musel striedať. "Nedokážem povedať, aké vážne to je. Budeme vedieť viac po 24 hodinách," informoval Ten Hag, ktorému pre zranenie v boji o najstaršiu futbalovú trofej bude už určite chýbať Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer, či Donny van de Beek.

Chelsea minula pred sezónou 500 miliónov libier na posily, no napokon skončí v druhej polovici tabuľky. Pred posledným duelom sezóny jej patrí 12. priečka. "Tento ročník je pre klub zlý. Vždy keď sa však dostanete na dno, je dôležité, ako sa z neho odrazíte," skonštatoval kouč Londýnčanov Frank Lampard.