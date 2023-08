Londýn - Prestup kapitána anglickej futbalovej reprezentácie Harryho Kanea z Tottenhamu do Bayernu Mníchov je takmer spečatený. Tridsaťročný útočník už podľa britských i nemeckých médií súhlasil s prestupom do tímu nemeckého šampióna, s ktorým sa dohodol na štvorročnej zmluve.

"Kane by mal v Bayerne nosiť dres s číslom 9 po tom, čo vo štvrtok v noci súhlasil, že sa pripojí k tímu bundesligového majstra," informoval v piatok portál The Athletic. Tottenham prikývol až na štvrtú ponuku Bayernu, ktorá znela na takmer 110 miliónov eur plus bonusy. Kaneovi mala platná zmluva so Spurs vypršať na konci budúceho roka a majiteľ klubu Joe Lewis preferoval jeho predaj, keďže o rok by mohol odísť zadarmo.

Kane futbalovo vyrastal v akadémii Tottenhamu a v Premier League má v jeho drese na konte 213 gólov, čo je v historických tabuľkách druhé miesto za Alanom Shearerom (260). V minulom ročníku dosiahol métu 30 gólov v 38 stretnutiach. Je aj historicky najlepší strelec anglickej reprezentácie s 58 presnými zásahmi.

Bayern začne sezónu v sobotu zápasom nemeckého Superpohára proti Lipsku. O šesť dní neskôr nastúpi v Bundeslige na ihrisku Brém. Bavori doteraz najviac zaplatili za príchod Lucasa Hernandeza z Atletica Madrid, ten prestúpil v roku 2019 z Atletica Madrid za 80 miliónov eur. V súčasnosti je už hráč Paríža St. Germain. Transfer Kanea bude rekordný v histórii klubu.