Manchester - Nevyspytateľnosť anglickej Premier League v sobotu potvrdili futbalisti Manchestru United v domácom zápase 8. kola proti Brentfordu.

Zverenci trénera Erika ten Haga prehrávali ešte v 92. minúte stretnutia 0:1, no zásluhou škótskeho stredopoliara Scotta McTominaya sa im v nadstavenom čase podarilo otočiť skóre a zvíťaziť.

Manchestru sa v novej sezóne príliš nedarí, z ôsmich ligových stretnutí prehrali už štyri. Minulý víkend podľahol na domovskom Old Trafforde Crystal Palace 0:1 a v utorok mu nevyšiel zápas Ligy majstrov s tureckým Galatasarayom (2:3). V sobotu prehrával od 26. minúty po góle dánskeho stredopoliara Mathiasa Jensena a všetko nasvedčovalo tomu, že stratí ďalšie tri body. V 87. však na ihrisko prišiel žolík v osobe McTominaya.

Dvadsaťšesťročný Škót v tejto sezóne veľa priestoru nedostal, v základnej zostave figuroval len dvakrát, v ďalších troch dueloch odohral dokopy desať minúť a do troch zápasov vôbec nezasiahol. McTominay najskôr využil odrazenú loptu strelou k ľavej žrdi a v 97. minúte sa presadil hlavičkou po prihrávke Harryho Maguirea. "Je to jeden z mojich najobľúbenejších futbalových momentov, bolo to neuveriteľné. Každý vie, že sme momentálne v ťažkej situácii, ale v tíme máme bojovníkov. Tréner mi pravdepodobne povedal choď a skóruj a našťastie, ja som tak urobil," citovala Škóta agentúra AFP.

"Nikdy sa nevzdávajte bez ohľadu na situáciu. V tomto klube sa vyžaduje, aby ste nikdy nehádzali uterák do ringu. Vychovávali ma tu od mojich piatich rokov, takže to viem lepšie ako ktokoľvek iný," dodal McTominay. Ten Hag dúfa, že víťazstvo nad Brentfordom bude pre mužstvo zlomový bod. Manchester sa posunul na desiate miesto v tabuľke, na konte má 12 bodov. "Musí to byť zlomový bod, ale aj reštart, pretože sa musíme dostať na vyššie priečky. Duch je dobrý, viera je dobrá a tím je jednotný. Ukázali sme silný charakter," uviedol 53-ročný kouč po zápase.

Naopak, otočenie stavu je ranou pre Brentford, ktorý v tomto ročníku vyhral jediný ligový duel. Tréner tímu Thomas Frank vyhlásil, že prehra bola pre jeho mužstvo krutá. "Futbal je v takýchto chvíľach brutálny. Myslím si, že sme urobili veľa vecí správne. Ste si vedomý, že v druhom polčase budete pod tlakom. Vlastne som mal pocit, že sme sa bránili veľmi dobre a nedali sme im žiadne veľké šance, až do tretej minúty nadstaveného času," reagoval Dán.