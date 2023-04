Šport24.sk Futbal Anglicko Manchester United podpísal nový kontrakt s obrancom Shawom Foto: Jon Super

Manchester – Futbalový klub Manchester United predĺžil zmluvu s Lukom Shawom. Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do tímu v roku 2014 so Southamptonu a jeho nový kontrakt platí do roku 2027.