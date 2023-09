Londýn - Úradujúci anglický futbalový majster Manchester City zaznamenal prvú prehru v novej sezóne Premier League. V 7. kole podľahol na ihrisku Wolverhamptonu 1:2, no zostal na čele tabuľky s jednobodovým náskokom pred Arsenalom.

Wanderers sa prekvapujúco ujali vedenia už v 13. minúte. Pedro Neto sa presadil po pravom strane a jeho krížnu prihrávku nešťastne hlavičkoval do vlastnej siete Ruben Dias. Favorit vyrovnal po prestávke. Julian Alvarez sa presadil z priameho kopu, keď trafil presne do horného rohu brány. Domáci sa však o osem minút neskôr dostali po druhý raz do vedenia. Hwang Hi-čchan najprv v šanci trafil iba protihráča, no lopta sa dostala k Matheusovi Cunhovi, ktorý ju vrátil kórejskému útočníkovi a ten sa už nemýlil. Domáci zvládli aj záverečný tlak a triumfovali nad City prvýkrát od 27. decembra 2019.

Arsenal naplnil rolu favorita na pôde Bournemouthu a o svojom triumfe rozhodol v prvom polčase. V 17. minúte Gabriel Jesus síce hlavičkoval do žrde, ale lopta sa odrazila späť pred bránku a Bukayo Saka otvoril skóre. Hostia zvýšil krátko pre prestávkou, keď Martin Odegaard suverénne premenil penaltu. "Kanonieri" dostali v druhom polčase ďalší pokutový kop. Kai Havertz ho premenil a strelil svoj prvý gól za Arsenal v Premier League. Hladké víťazstvo spečatil Ben White v nadstavenom čase, keď skóroval hlavou.

Manchester United doma zaváhal, keď prehral s Crystal Palace 0:1. Hostia rozhodli v 26. minúte, keď Eberechi Eze poslal center do šestnástky a lopta sa dostala k Joachimovi Andersenovi, ktorý prekonal brankára Andreho Onanu. Domáci mali v druhom polčase takmer 80 percentné držanie lopty, no nepodarilo sa im vyrovnať. Crystal tak odplatil United utorkovú prehru z ligového pohára a dostal sa práve pred svojho súpera na 9. miesto.

Nováčikovi z Lutonu sa podarilo v siedmom kole prvýkrát zvíťaziť, keď uspel na pôde Evertonu 2:1. Hostia rozhodli o svojom triumfe v prvom polčase, presadili sa Tom Lockyer a Carlton Morris. Luton sa v tabuľke dostal z pásma zostupu na 17. priečku

Newcastle United zdolal doma Burnley 2:0 a dosiahol tretie víťazstvo za sebou. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov. Darilo sa aj West Hamu, ktorý triumfoval nad Sheffieldom rovnako 2:0.

Hráči Aston Villy zvíťazili nad Brighton & Hove Albion vysoko 6:1. Výrazne k tomu dopomohol Ollie Watkins, ktorý sa zaskvel hetrikom a pridal asistenciu. Dvadsaťsedemročný útočník je prvým hráčom Aston Villy od sezóny 1976/77, ktorý zaznamenal dva hetriky v jednej sezóne vo všetkých súťažiach. Vtedy sa to podarilo Andymu Grayovi.