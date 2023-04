Šport24.sk Futbal Anglicko Majitelia United musia zaujať finálne stanovisko: Záujemcovia predložili tretie ponuky na kúpu Foto: Getty images

Katarský šejk Jassim a britský miliardár Jim Ratcliffe predložili už tretie ponuky na kúpu anglického futbalového klubu Manchester United. Záujemcovia mohli rokovať a predkladať svoje ponuky do piatka (28.4.) do 23:00. Podľa odhadov by sa cena mohla vyšplhať na šesť miliárd dolárov.