Londýn - Historicky najlepší strelec Anglického futbalu sa poriadne oprel do Anthonyho Martiala. Po trpkej prehre červených diablov sa legenda Newcastlu tvrdo vyjadrila na adresu francúzskeho útočníka.

Manchester United prežíva náročnú sezónu, počas ktorej sa striedajú pozitívne momenty s negatívnymi. V nedeľu si zverenci trénera Erika ten Haga vybrali jeden z tých slabších dní a na pôde West Hamu United prehrali 1:0. O jediný gól zápasu sa postaral domáci krídelník Said Benrahma. Červení diabli tak nevyužili svoju šancu sa vyšplhať na 3. miesto PL pred Newcastle. West Ham získal cenný skalp a posilnil svoje šance na záchranu.

Francúzsky útočník Martial nastúpil do zápasy z lavičky náhradníkov, keď v 57. minúte nahradil nevýrazného Weghorsta. Ale ani Martial nijako neohúril a futbalový expert Alan Shearer rozhodne nešetril kritikou. "Nie je dostatočne dobrý nato aby hral za United. Už hrá za United pomerne dlhú dobu, mal dostatok príležitostí. Proste nie je dostatočne dobrý nato aby doviedol United tam, kde chcú byť. Ak by nato mal, tak by hrával v základnej zostave a strieľal by góly."

Ku kritike Martiala sa vyjadrila aj ďalšia z legiend anglickej Premier League, ikona Arsenalu Londýn Ian Wright. "So všetkým rešpektom k Martialovi, ale ak na tvojom mieste nastupuje Weghorst, tak máš nejaký problém."